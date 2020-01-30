الامارات | أحمد الفيشاوي و«لينا».. دراما الأب والابنة مستمرة

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي و«لينا».. دراما الأب والابنة مستمرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في تطور جديد لمسلسل أزمات «الأب والابنة»؛ أصدرت محكمة جنح الدقي حكماً بحبس الفنان أحمد الفيشاوي لمدة سنة، بسبب امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات ومصروفات ابنته (لينا)، بعد أن أقام المحامي، شعبان سعيد، دعوى بصفته وكيلاً عن لينا الفيشاوي.

وجاء في حيثيات الحكم حبس الفيشاوي عاماً وكفالة قدرها 2000 جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألفاً تعويضاً و50 ألفاً للمحاماة والمصروفات.

من جهتها، علّقت محامية أحمد الفيشاوي، سناء لحظي، على الحكم بأنه غيابي، وصدر من دون إعلام مكتب المحاماة الخاص بالفنان، إذ إن المحامي الخاص بـ(لينا) قد أصدر إعلاناً مزيفاً، أو قد يكون أرسل الإعلان إلى محل سكن غير حقيقي، إذ يتعمد المحامي، حسب قولها، أن يرفع دعاوى كثيرة من دون إعلامهم، ومن دون حضور الجلسات أو التمثيل أمام القضاء من أجل الفرقعة الإعلامية.

وأكدت المحامية أن أحمد الفيشاوي دفع نحو ربع مليون جنيه لجدة لينا من الأم، لأنها حاضنة، في قسم الشرطة، وثبت بعد ذلك أن (لينا) لم تعد إلى مصر، ولم يتم تسديد مصروفاتها المطلوبة حسب الدعوى.

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وأكدت أنهم سيعارضون الحكم، وسيتم تقديم الأوراق التي تثبت أن (لينا) لم تعد لمصر منذ خمس سنوات، إلى جانب حصولهم على حكم المحكمة بضم (لينا) إلى حضانة جدتها، الفنانة سمية الألفي، وحكم برؤيتها، ولم ينفذ أي منهما.

واتهمت المحامية ابنة الفيشاوي بأنها متواطئة مع والدتها حتى تعيش خارج مصر، وبالتحديد في لندن، على أن يستقطبا أموالاً ضخمة، وبالعملة الصعبة من الفيشاوي من أجل هذا الهدف.

محامية الفنان:

«الحكم غيابي، وصدر من دون إعلام مكتب المحاماة الخاص بالفيشاوي».