الامارات | «جسور المعرفة» ينظم زيارة تدريبية لطلبة من جامعات الشارقة إلى سنغافورة

شكرا لقرائتكم خبر عن «جسور المعرفة» ينظم زيارة تدريبية لطلبة من جامعات الشارقة إلى سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات - تطوير، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عدداً من الزيارات العلمية لمؤسسات ومراكز في سنغافورة، التي شارك بها 15 شاباً إماراتياً من المنتسبين للدورة الثالثة من برنامج «جسور المعرفة»، الذي خصص لطلبة جامعات إمارة الشارقة.

ويأتي حرص مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات على تنفيذ البرنامج في دورته الثالثة، في إطار تعزيز رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، في تأهيل قيادات الوطن، ودعم كل برامج تطوير القدرات الرامية إلى استقطاب القيادات الواعدة، وتفعيل دورها، واطلاعها على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.

وجسّد شعار الدورة الثالثة من البرنامج «قيادة مجتمع يزدهر في مستقبل الأعمال» سلسلة الزيارات التي جرى تنفيذها للجامعات، والمراكز والمؤسسات في سنغافورة، والتقى خلالها المشاركون بعدد من صنّاع القرار وقادة الفكر وممثلين عن قطاعات اقتصادية مختلفة.

«البرنامج» يهدف إلى تأهيل القيادات الواعدة، وتفعيل دورها، واطلاعها على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.