الامارات | سيف بن زايد يعزّي في وفاة كنة نهيان العامري

شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يعزّي في وفاة كنة نهيان العامري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها كنة نهيان العامري.

إذ قام سموّه، أمس، بزيارة خيمة العزاء في منطقة ند الشبا بدبي، وأعرب لذوي الفقيدة وأسرتها عن صادق تعازيه ومواساته لهم في مصابهم الجلل.. راجيا الله عز وجل أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.