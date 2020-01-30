الامارات | مهرجان «إن ذا ميكس» ينطلق اليوم في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «إن ذا ميكس» ينطلق اليوم في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق، اليوم، في أبوظبي مهرجان «إن ذا ميكس»، الذي يقدم باقة من الأنشطة في الهواء الطلق، تضم مجموعة من فناني الـ«دي جي» العالميين والمحليين، وباقة متنوعة من الفعاليات في مدينة زايد الرياضية.
ومن بين المشاركين الـ«دي جي» والمنتج الألماني توماس غولد، والبلجيكي ولف باك، ومن الدي جي المحليين: زيرو فونك، دانيل، فاندالي وتيري، فضلاً عن عروض متنوعة، وإلى جانب العروض يحتضن المهرجان قرية من الحرفيين تزخر بعلامات محلية عدة.
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