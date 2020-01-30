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الامارات | عزيز مرقة وأدهم النابلسي على مسرح المجاز غداً

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنانان الأردنيان، عزيز مرقة وأدهم النابلسي، حفلاً غنائياً، مساء غد، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يحتضنها المسرح في الشارقة.

وسيقدم الفنان باقة من أعمالهما التي ستطرب جمهور الحفل.

يشار إلى أن مرقة الذي يعدّ فناناً شاملاً، وابتكر في عام 2006 خطاً موسيقياً خاصاً به أطلق عليه «راز»، وهو عبارة عن خليط بين موسيقى الروك والأنغام العربية والجاز. وطرح مرقة خلال مشواره مجموعة من الأغنيات، مثل: «رجعوني على عمّان»، و«يا بنت الناس»، و«تذكرتك»، و«يخلف»، وغيرها الكثير.

أما النابلسي فاشتهر بأغنيات: «قصتنا خلصت»، و«هو الحب» و«كيف بحبك هيك» وغيرها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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