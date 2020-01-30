الامارات | عزيز مرقة وأدهم النابلسي على مسرح المجاز غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز مرقة وأدهم النابلسي على مسرح المجاز غداً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنانان الأردنيان، عزيز مرقة وأدهم النابلسي، حفلاً غنائياً، مساء غد، ضمن فعاليات الموسم الجديد لأمسيات «هلا بالمجاز»، التي يحتضنها المسرح في الشارقة.
وسيقدم الفنان باقة من أعمالهما التي ستطرب جمهور الحفل.
يشار إلى أن مرقة الذي يعدّ فناناً شاملاً، وابتكر في عام 2006 خطاً موسيقياً خاصاً به أطلق عليه «راز»، وهو عبارة عن خليط بين موسيقى الروك والأنغام العربية والجاز. وطرح مرقة خلال مشواره مجموعة من الأغنيات، مثل: «رجعوني على عمّان»، و«يا بنت الناس»، و«تذكرتك»، و«يخلف»، وغيرها الكثير.
أما النابلسي فاشتهر بأغنيات: «قصتنا خلصت»، و«هو الحب» و«كيف بحبك هيك» وغيرها.
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