الامارات | أطفال يشاركون في صنع منحوتات من مواد قابلة لإعادة التدوير

شكرا لقرائتكم خبر عن أطفال يشاركون في صنع منحوتات من مواد قابلة لإعادة التدوير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك مجموعة من الطلاب والمعلمين في مشروع مبتكر لإعادة تدوير مواد تم جمعها خلال ماراثون «ستاندرد تشارترد دبي»، ليتم تحويلها إلى أعمال فنية، وذلك ضمن فعالية أقيمت في «ذا جرين بلانيت».

وشارك الموظفون في الغابة الاستوائية التي تعد موطناً لأكثر من 3000 نوع من الحيوانات والنباتات الغريبة، مع الأطفال، في جمع الزجاجات البلاستيكية وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير، خلال سباق الجري الشهير الذي أقيم يوم 24 يناير 2020.

واستضافت «ذا جرين بلانيت»، صباح اليوم التالي، مسابقة بين مجموعة من طلاب المدارس لبناء منحوتات فنية من مواد معاد تدويرها، بما في ذلك المواد التي تم جمعها خلال الماراثون. وتعد المبادرة التي استمرت على مدار يومين جزءاً من التزام «ذا جرين بلانيت» بالحفاظ على النظام البيئي وزيادة الوعي بالقضايا البيئية بين الشباب في دولة الإمارات.

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وقالت مدير عام مراكز الترفيه العائلية، فيكتوريا لين: «إنه لأمر يدعو إلى الفخر أن تستضيف (ذا جرين بلانيت) هذه المسابقة التعليمية المسلية والتفاعلية، التي أسهمت في تعليم الطلاب في دبي أهمية إعادة التدوير وممارسات الاستدامة للحفاظ على كوكبنا».

شارك في المسابقة العشرات من الأطفال الذين رشحتهم المدارس في مختلف أنحاء دبي، ومُنحت الفرق 90 دقيقة لبناء تمثال يحمل عنوان «الحياة البرية الأسترالية»، باستخدام مواد معاد تدويرها جُمعت على مدار الأسابيع السابقة، بالإضافة إلى مواد جُمعت من الماراثون.