الامارات | غرافيك.. حرب المليارات تبدأ بين منصات عرض الأفلام

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. حرب المليارات تبدأ بين منصات عرض الأفلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفق منصات مشاهدة الأفلام والمسلسلات مئات الملايين من الدولارات لإنتاج أفلام ذات ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي تحاول توسيع قاعدة المشتركين، والتوسع أكثر في الميدان الذي تسيطرعليه استوديوهات هوليوود الرئيسة، الأمر الذي فجّر حرباً مالية واسعة النطاق بين هذه المنصات.

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