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الامارات | غرافيك.. حرب المليارات تبدأ بين منصات عرض الأفلام

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غرافيك: ماهر الجوهري 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفق منصات مشاهدة الأفلام والمسلسلات مئات الملايين من الدولارات لإنتاج أفلام ذات ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي تحاول توسيع قاعدة المشتركين، والتوسع أكثر في الميدان الذي تسيطرعليه استوديوهات هوليوود الرئيسة، الأمر الذي فجّر حرباً مالية واسعة النطاق بين هذه المنصات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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