الامارات | غرافيك.. حرب المليارات تبدأ بين منصات عرض الأفلام

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفق منصات مشاهدة الأفلام والمسلسلات مئات الملايين من الدولارات لإنتاج أفلام ذات ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي تحاول توسيع قاعدة المشتركين، والتوسع أكثر في الميدان الذي تسيطرعليه استوديوهات هوليوود الرئيسة، الأمر الذي فجّر حرباً مالية واسعة النطاق بين هذه المنصات.
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