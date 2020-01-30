الامارات | 130 خبيراً في منتدى صون التنوّع الحيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن 130 خبيراً في منتدى صون التنوّع الحيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة استعداداتها لتنظيم النسخة الـ21 من منتدى الشارقة الدولي لصون التنوع الحيوي، الذي ينطلق في الثالث من فبراير المقبل، ويستمر أربعة أيام في متنزه الصحراء، حتى السادس من الشهر نفسه، بمشاركة أكثر من 130 خبيراً وباحثاً من 24 دولة. وقالت رئيس الهيئة، هنا سيف السويدي، إن «الشارقة، التي تمتلك خبرة غنية وعريقة في مجال البيئة وصون التنوع الحيوي، سباقة دوماً في بذل كل ما هو ممكن لتوفير الفرصة لاستعراض القضايا البيئية». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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