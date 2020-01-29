هل عملية الليزك ضارة لعينيك؟.. تعرفي على آثارها الجانبية

تعد عملية الليزك، والتي تعني اختلال القرنية بالليزر في الموقع، عملية شائعة تستخدم لتصحيح الرؤية لدى الأشخاص الذين يعانون من قصر نظر أو بعيد النظر أو لديهم استجماتيزم.

تعمل جميع عمليات تصحيح الرؤية بالليزر من خلال إعادة تشكيل القرنية، الجزء الأمامي الصافي للعين، بحيث يتم تركيز الضوء الذي يمر خلالها بشكل صحيح على شبكية العين الموجودة في الجزء الخلفي من العين، وهي واحدة من عدد من التقنيات الجراحية المختلفة المستخدمة لإعادة تشكيل القرنية.

ولكن هل عملية الليزك آمنة أم ضارة، يستعرض التقرير التالي كل ما تود معرفته عنها بحسب "ويب مد".

مزايا الليزك

لقد كانت موجودة منذ أكثر من 25 عامًا، وتصحح الرؤية.

96 ٪ من المرضى يكون لديهم الرؤية المطلوبة بعد الليزك.

يرتبط الليزك بألم قليل جدًا بسبب قطرات الخدر المستخدمة.

يتم تصحيح الرؤية تقريبًا بعد يوم من عملية الليزك.

لا يلزم وجود ضمادات أو غرز بعد الليزك.

يمكن إجراء التعديلات بعد سنوات من الليزك لتحسين الرؤية إذا تغيرت الرؤية أثناء تقدمك في العمر.

بعد إجراء عملية الليزك، يعاني معظم المرضى من انخفاض كبير في النظارات أو الاعتماد على العدسات اللاصقة، ولم يعد العديد من المرضى بحاجة إليها على الإطلاق.

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عيوب الليزك

على الرغم من إيجابيات، هناك بعض العيوب لجراحة العيون بالليزك.

الليزك معقد تقنيًا، قد تحدث مشاكل نادرة، ما قد يؤثر بشكل دائم على الرؤية.

هذا هو أحد أسباب اختيار الجراح الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إجراء هذه العمليات الجراحية.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة لليزك

بعض المرضى يعانون من عدم الراحة في أول 24 إلى 48 ساعة بعد جراحة العيون ليزك.

الآثار الجانبية الأخرى، على الرغم من ندرتها، قد تشمل:

الوهج.

رؤية الهالات حول الصور.

الصعوبة في القيادة ليلا.

الرؤية المتقلبة.

العيون الجافة.