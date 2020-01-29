"قناع البيض وقص الأطراف".. 7 حلول سحرية لزيادة معدل إطالة الشعر

البحث عن وسائل آمنة وغير مكلفة، لزيادة معدل نمو الشعر وكثافته، من الأمور التي تشغل بال العديد من الفتيات، في ظل خوفهن من استعمال المستحضرات الصناعية والمواد الكميائية، التي تتميز بارتفاع تكاليفها.

وفيما يلي بعض الحلول "السحرية" السريعة، التي تؤدي إلى زيادة طول الشعر وكثافته سريعا، وفقا لما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا".

استخدام قناع البيض

يعد البيض من العناصر الغذائية الهامة لنمو وصحة الشعر، ويحتوي على نسبة عالية من البروتينات، ويمكن تحضير قناع الشعر منه، من خلال خلط بيضة واحدة مع ملعقة من زيت الزيتون، مع وضع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو.

تصفيف الشعر

يتسبب التصفيف المفرط للشعر في سقوطه وضعفه وتقصفه، إلا أنه يجب تسريحه مرة على الأقل يوميا لإعطائه فرصة للتنفس بشكل مناسب.

قص الشعر

ينصح بقص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع، نتيجة تأثره بعوامل الطقس المتقلبة، حيث يساعد القص على نمو الشعر بشكل جيد.

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الزيوت الطبيعية

يعد زيت الزيتون وزيت جوز الهند، من أنواع التي يمكن استخدامها في تدليك الشعر، لمنع تساقطه ومنحه فرصة للنمو بشكل سريع.

تجنب المناشف

يجب الابتعاد عن لف الشعر المبلول عقب غسله، حيث إن الشعر يتميز حينها بكونه ضعيف وأكثر عرضة للتساقط في حالة أنه مُبلل.

قلب الشعر رأسا على عقب

قلب الشعر رأس على عقب لمدة 3 دقائق كل يوم، يساعد على تحسين الدورة الدموية وتغذية بصيلات الشعر.