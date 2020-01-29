أسبوع شائعات الارتباط.. أصالة وطبيبها وياسمين والعوضي ومنة وغزلان

انتشرت عدة شائعات حول ارتباط بعض الفنانين، هذا الأسبوع، في الوسط الفني وعَبر السوشيال ميديا، حيث بدأت بشائعة ارتباط ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ40، والذي شهد حضور "العوضي" وملازمتهما في عدد كبير من صور عيد الميلاد.

وفضلت "ياسمين" الصمت وعدم الرد على هذه الشائعة، فيما قام وائل عبدالعزيز شقيقها، بنشر بوست عبر حسابه الخاص على "تويتر"، كتب فيه "حقيقة خبر ياسمين أو نفيه لا تعليق ولا أهتم! وكفايه اتصال من الإخوة الصحفيين وشكرا"

أما الفنانة أصالة، فعقب انفصالها عن طارق العريان، انتشرت لها عدة صور بصحبة طبيبها الخاص، ولكن نفت مصادر مقربة من المطربة، ماتردد حول ارتباطها بطبيبها لبرنامج "E t بالعربي"، وأكدت المصادر أن ما ظهرت به خلال الصور نتيجة طبيعتها العفوية تجاه أصدقائها المقربين، ولا صحة لارتباطها بعد انفصالها عن طارق العريان.

Advertisements

مايا دياب وحسن الرداد، طالتهما مؤخرا شائعة تفيد ارتباطهما، وقد نفي "الرداد"، خلال لقائه في أحد البرامج التلفزيونية علاقته بمايا، وقال إن مثل هذه الشائعات ارتبطت به حتى قبل الزواج، فكانت كل ممثلة يعمل معها، تظهر بعدها شائعة ارتباطهما، مؤكدا أن "مايا مجرد صديقة كنا نتقابل سويا صدفة في الحفلات، وبعد مسرحية (لوكاندة الأوباش) أصبحنا أصدقاء أكتر".

منه عرفة واليوتيوبر علي غزلان، حاصرتهما الشائعات مؤخرا، بسبب وجودهما سويا بشكل دائم، ونفت "منه"، ارتباطها بـ "علي"، مؤكدة أن ما بينهما مجرد صداقة فقط.