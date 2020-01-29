تعرفي على أصول وقواعد اتيكيت أكل السوشى والساشيمى

السوشي هو اشهر اكله يابانيه و يصنع من الارز المخلل و يغطى بشرائح السمك النى منزوعه الجلد او يلف الارز حول حشوات مختلفه من الاكلات البحريه او الخضروت او الطيور ويتم تغليفها بورقه من الاعشاب البحريه لتكون متماسكه

قد تكون حشوة أو غطاء الارز السوشي نيئاً أو مطبوخاً أو مفروماً و ياتى عاده مع صلصة من معجون جذور نبات الواسابي او صلصة فول الصويا.

اما الساشيمي فهو يتكون من مأكولات بحرية نيئة مقطعة على شرائح رقيقة تقدم عادة مع صلصة مثل صلصة الصويا مع معجون الواسابي أو الزنجبيل و يكون من اهم الاطباق فى الوجبه او قد يكون هو الطبق الرئيسى

اتيكيت اكل السوشى : بسبب الشهره العالميه للسوشى فيوجد استثناء من آداب اتيكيت الطعام الياباني فمن الممكن ان تتناوله باليد او بالعصى و لك ان تختار اى طريقه منهم ولاحظ هنا ان الطيقه الصحيحه لاكل السوشى هو ان تغمس السمك و ليس الارز داخل صلصه الصويا التى تكون مرافقه للطبق و يتم تناولها على مره واحده -- ان نسيت و استعملت الشوكه و السكين فاقسم القطع الكبيره على اثنين

اتيكيت أكل الساشيمى أضف كميه من الواسابى الى صلصه الصويا واخلطهم ثم اغمس السمك فيهم باستعمال العصى او باستعمال الشوكه.

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