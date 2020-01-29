منها العنكبوت وعدم إصلاح السباكة.. هذا ما يجلب الفقر إلى منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - ألم تشعر من قبل بمشاعر سلبية عند دخولك أحد البيوت، وقد تزداد هذه المشكلة عندما يكون هذا البيت منزلك الخاص، حيث يقوم الشخص بارتكاب بعض العادات السلبية الخاطئة التي يحد من الطاقة الايجابية في منزلك، بل وقد يتطور الأمر إلى الاحساس بالفقر وسوء الأحوال المادية دون أن تدرك ما السبب.

قالت سها عيد خبيرة علم طاقة المكان، أو ما يعرف بـ "الفانج شوي" إن لكل منزل طاقته الخاصة، وكلما التزمنا بقوانين هذا العلم كلما شعرنا بالراحة والإيجابية في منازلنا أكثر.

وفسرت سها عيد، أن الفينج شوي هو "علم يبدو غير معروف بعالمنا العربي إلا فقط عن طريق موروثات الأجداد واقوالهم فيما نفعل ولا نفعل والتي عرفوا منها الكثير إلا انه لم يصل الينا علي مر العصور الا القليل، ولكنني اخذته بجديّة كبيرة".

تستعرض لكم خبيرة طاقة المكان، سها عيد، أبرز الأخطاء التي نفعلها وتجلب لنا الفقر والطاقة السلبية:

-الإسراف:

الإسراف في كل شيء يُذهب البركة في المنزل "فكان يقول أجدادنا أن فلانة يدها تُذهب البركة لإسرافها في استعمال الماء" كما هو حالنا الأن عند ترك السباكة والحنفيات في البيوت بدون إصلاح او ضوابط فهي بالفعل تذهب البركة من المكان.

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- ترك العنكبوت في المنزل:

إذ أثبتت الدراسات أن العنكبوت يجلب طاقة سلبية على أهل البيت، فالعنكبوت الأنثى تبني لها منزل وتختار شريكاً لها لتتزوجه، ثم تقوم بقتل زوجها بعد عملية التزاوج والعنكبوت الأنثى تحمل في بطنها العشرات من البيض بعد فترة تقوم بوضعهم ثم تموت مباشرة بعد انجابهم، ويبقى صغار العناكب لا يجدون خروجهم من بيضهم أم ولا أب يقوم برعايتهم فيقومون بأكل بعضهم بعضاً من شدة الجوع والبقاء للأقوى هذا في حالة لم يموت من شدة الجوع، لهذا فوجودهم في دارك يجلب الفقر والطاقة السلبية لك ولأسرتك.

-الجلوس في فوضي:

لذا يفضل ابعاد المكنسة وأدوات التنظيف ووضعها في خزانة خاصة بالمنزل، لأن وجودها متناثرة في جميع أرجاء المنزل، تؤدي إلى التعثر بها والشعور بالإرهاق، مما تؤثر على الطاقة الإيجابية لدى الأشخاص، بالإضافة إلى وجود الكراكيب والفوضى فهي تعتبر أحد الامور الرئيسية التي تجلب الفقر.

-ترك باب الحمام مفتوح دائما:

يفضل إغلاق أبواب الحمامات التي تعتبر منبع الطاقة السلبية، حتى لا تنتشر في باقي أرجاء المنزل.

-صور سلبية:

وأكدت سها على أن كل ما يرمز للفقر والحاجة والحوادث الأليمة من صور وذكريات حاضرة وماضية يجب إزالتها من المنزل كي لا يتكرر حدوثها، وتحد من وجود البركة في منزلك.