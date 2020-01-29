6 أسباب تهدد الشباب بالذبحة الصدرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: الذبحة الصدرية ن الأمراض التي انتشرت مؤخرًا بين الشباب نتيجة اتباع نظام حياة غير صحي، ما يؤدي لحدوث مشكلات في القلب قد تنتهي بالجلطة وينتج عنها الكثير من حالات الوفاة.. للمزيد اضغط هنا

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