هذا ما يحدث للجسم عند تناول الفول والطعمية يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
الفول والطعيمة، من المأكولات الشعبية التي يعتاد الكثيرون على تناولها بشكل يومي عند الإفطار، لاعتقادهم بأنهما وجبة مثالية للحصول على الطاقة اللازمة، لأداء المهام اليومية دون الشعور بالتعب.
الكونسلتو" يستعرض في التقرير التالي، أضرار تناول الفول والطعمية بشكل يومي، وفقًا للدكتور رامي صلاح، استشاري التغذية العلاجية.. للمزيد اضغط هنا
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