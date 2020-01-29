طرق منزلية فعّالة لتنظيف البوتاجاز بسهولة وأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسى

لا شكّ أن كل ربة منزل تواجه صعوبة في تنظيف البوتاجاز من الدهون وبقايا الطعام والحروق أحيانًا، حيث إنه دائمًا ما يتسخ بسبب الاستعمال على مدار اليوم.

وهناك مجموعة من النصائح والطرق البسيطة لتنظيف البوتاجاز، دون استخدام منظفات كيماوية وفقا لموقعي "cooKing Light" و"wiki How".

- أولًا؛ يجب غلق أنبوبة البوتاجاز قبل البدء في تنظيف لسلامة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى ارتداء القفازات حتى لا تتفاعل المواد المستخدمة مع الجلد.

- عدم ترك البقع تتراكم على البوتاجاز وإزالتها أولًا بأول، والاهتمام بتنظيفه يوميًا.

- يمكنك تنظيف البوتاجاز بملح الليمون من خلال إضافة ملح الليمون على الماء المغلي ثم تركه لمدة 10 دقائق على البوتاجاز، وبعدها نفرك هذه المكونات بقطعة قماش حتى تتخلصي من الدهون.

- لتنظيف البوتاجاز من الحروق يمكنك استخدام كربونات الصوديوم بوضعها مع عصير الليمون، ثم فرك أجزاء البوتاجاز جيدًا للحصول على النظافة المأمولة.

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- يمكنك تنظيف البوتاجاز بالخل الأبيض أيضا، وذلك من خلال رش الدهون الموجودة على سطح البوتاجاز بالخل الأبيض وتركه لمدة 5 دقائق ثم مسحه بقطعة قماش جافة.

- لإزالة بقايا الطعام مثل بقع الطماطم، قومي بعمل خليط من الماء الدافئ وضيفي إليه بيكينج بودر واتركيه 10 دقائق ثم اسمحي بإسفنجة نظيفة.

- يجب قبل تنظيف فرن البوتاجاز إخراج جميع الأغراض به.

- قومي بنقع الأرفف في الماء المغلي وأضيفي كمية من سائل غسل الأطباق ثم اتركيها حتى تنتهي من تنظيف أعين البوتاجاز.

- يمكنك استخدام الخل لتنظيف الأرفف للتخلص من الدهون، من خلال وضع ماء ساخن مع الخل في وعاء، ثم افركي هذه المكونات باستخدام إسفنجة على الأرفف.

- أيضًا الخل ينظف بابا لبوتاجاز واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم قومي بمسحه باستخدام قطعة قماش مبللة بالماء.