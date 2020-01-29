تحميك من الكورونا.. أطعمة ومشروبات احرص على تناولها يوميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

التغذية السليمة، هو الطرق الفعالة، والتي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بمختلف أنواع الأمراض، ولا سيما الكورونا المستجد، الذي أصبح محور قلق العالم الآن.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الأطعمة التي تقلل من فرص الإصابة بالكورونا المستجد، وفقًا لموقع "Healthline".. اضغط هنا