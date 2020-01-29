ممنوع على هؤلاء.. كل ما تريدين معرفته عن "ريجيم المياه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعاني 33% من المصريين من السمنة، و6% من السنة المفرطة، ونحو 36% منهم "فوق الوزن" لكنهم لم يبلغوا مرحلة السمنة، وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة.

ويعتمد الكثيرون على أنظمة الريجيم المتعددة، رغبة في إنقاص وزن الجسم، ومن بين هذه الأنظمة "ريجيم المياه" الذي يلجأ إليه البعض، للحصول على قوام رائع.

ويلجأ بعض النساء إلى ريجيم الماء من أجل فقدان الوزن في أسبوع، عن طريق تناول 3 أو 4 لترات من المياه يوميًا، مع تناول بعض الأطعمة الغذائية التي يحددها الطبيب، حيث إن المياه خالية من السعرات الحرارية، وتزيد من الإحساس بالشبع، وفقا لما ذكر موقع "Health line".

طرق ريجيم المياه:

- تناول نصف لتر من المياه قبل الوجبات بنصف ساعة، فيساعد هذا على إنقاص الوزن، حيث إن المياه تعمل على زيادة الإحساس بالشبع عند تناول الوجبات.

- وبطريقة أخرى، تناول المياه بدلًا من المشروبات الغنية بالسكريات أو المشروبات الغازية، وهو استبدال المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية العالية، بالمياه التي تساهم في إنقاص الوزن بشكل فعال.

- تناول كوب من المياه الدافئ، يساعد على تقليل الشهية والإحساس بالشبع.

فوائده ريجيم المياه:

- طرد السموم في الجسم، والتخلص من السمنة.

- يساهم في تقليل الشهية والإحساس بالشبع.

- يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كالسرطان، وارتفاع الكوليسترول.

أضرار رجيم الماء:

- يعمل على إنقاص الوزن بشكل مؤقت، حيث إنه يفقد الوزن من المياه وكتلة عضلات الجسم، وليس من الدهون.

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- فقدان الجيم للكثير من الفيتامينات اللازمة للجسم.

- الشعور بالدوار المفاجئ والإغماء، نتيجة لانخفاض ضغط الدم بسبب فقدان الجسم لمعدن الكالسيوم.

- التعرض للإصابة بفقر الدم، بسبب عدم حصول الجسم على الأطعمة الغنية بعنصر الحديد المناسب.

- الشعور بالإجهاد، الصداع، الإرهاق والتوتر، قلة النشاط اليومي بسبب عدم حصول الجسم على السعرات الحرارية المناسبة لنشاط وحيوية الجسم.

لا يُفضل اتباع هؤلاء لريجيم المياه:

- مرضى النقرس: لأنه يزيد من إنتاج حمض "اليوريك" في الجسم الذي يكثر من خطر زيادة آلام النقرس.

- مرضى السكر: لأن من آثار هذا الريجيم الضارة، ارتفاع نسبة السكر في الدم.

- مرضى القلب: يؤثر ريجيم المياه على زيادة ضربات القلب، وذلك نتيجة لعدم تناول العناصر الغذائية اللازمة للجسم، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالهبوط في القلب.

- الحوامل والمرضعات: تجنب اتباع هذا النظام في هذه المرحلة، حيث إن الجسم يحتاج إلى العناصر الغذائية المختلفة، التي تساعد المرأة على نمو الجنين، والرضاعة بشكل صحى.

- كبار السن: لا ينصح باتباعهم هذا النظام، لتجنب تعرضهم لمخاطر صحية كثيرة.

- المصابون بالنحافة: لا يصلح ريجيم المياه للأشخاص المصابون بالنحافة، حيث إنه يزيد من كتلة الجسم لهؤلاء الأشخاص.