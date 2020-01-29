ندوة "روتاري" تناقش السعادة.. وطبيب نفسي: لغة المال جعلتها أكثر تعقيدا

عقد نادى روتاري ريفر نايل، برئاسة فاطمة أبوحطب، وبحضور منسق المحافظ ماجد رشدان، ومساعد المحافظ ماجدة الألفى، والطبيب النفسي عبدالناصر عمر، ندوة حول السعادة، تحت عنوان: "هل بمقدورنا أن نصنع السعادة لأنفسنا وللآخرين؟".

وخلال الندوة، أجاب عن السؤال الدكتور "عبدالناصر"، بقوله إنه كلما مر بنا الزمن أصبحت قصة السعادة أمرًا أكثر صعوبة لأن متطلبات السعادة كانت تعد على أصابع اليد، ثم بدأت الأمور في التطور، وأخذت متطلبات السعادة في الزيادة، وعندما تحدثت لغة المال أصبح الوصول إلى السعادة أكثر تعقيداً من ذي قبل.

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ويضيف الطبيب النفسي، أن السعادة عمل داخلي، وكل منا مسئول عن قدر السعادة التي يشعر بها، مؤكدا أن السعادة اختيار، وأهم قرار يصنعه الإنسان في حياته، ففي كل لحظة شعرت فيها بنعم الله وامتلأ قلبك بالامتنان والعرفان بفضله ستشعر بالسعادة.

ووجّه "عبدالناصر"، نصائحه بقوله: "إذا كنت تريد أن تكون سعيداً، فلا تحاول أن تغير الدنيا، بل حاول أن تغير نظرتك للحياة وتعلم أن تقول لا لأى شىء لا ترغب في تنفيذه ولا تضغط على نفسك، افعل ما تحب لكى تكون سعيدًا".

وتناولت الندوة التعريف بالشخصية النرجسية وكيفية التعامل معها مع توضيح أنواع الاكتئاب وأخطرها الاكتئاب المزمن، وفي نهاية الندوة كرّم نادي ريفر نايل الدكتور عبدالناصر عمر، كما تم تكريم السيدة سميحة الزيات، عضو نادي روتاري الجزيرة وفقاً لمبادرة "رد الجميل" اعترافاً بفضلها في الروتاري.