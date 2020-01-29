حاكم دبي يبحث عن معلمة تحمل روحا طيبة وابتسامة صادقة

"تحمل روحًا طيبة"، هكذا وصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيدة يبحث عنها، مطالبًا متابعيه بأن يدلوّه على من يعرف هذه المعلمة.

ونشر "بن راشد" على حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو ظهرت فيه إحدى المعلمات وهي تستقبل الطلاب في بداية يومهم الدراسي بروح إيجابية مرحة، طالبا من الجمهور مساعدته في التعرف عليها والوصول إليها.

وعلق حاكم دبي على مقطع الفيديو: "بداية يوم دراسي في الإمارات... البداية تكون مختلفة عندما تكون مع مدرّسة تحمل روحا جميلة... وكلمة طيبة... وابتسامة صادقة.. وتفاؤلا وطاقة ايجابية حقيقية تبثها لأبنائها وأحبابها الطلبة... نبحث عنها لمن يعرفها".