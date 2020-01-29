بالصور| تابعوها على أساس كونها طالبة صغيرة ثم اكتشفوا أنها أب لطفلين

حالة من الدهشة انتابت رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد معرفتهم أن التلميذة التي يتابعونها هي في الحقيقة رجل ووالد لطفلين.

وجاءت الصدمة، بعدما اكتشف أشخاص يتابعون حسابا لتلميذة يابانية صغيرة، أنها في الواقع رجل متزوج يبلغ من العمر 42 عاما، وأب لطفلين، وفقا لوكالة "fakty".

وتعود القصة، عندما بدأ المغني تاكوما تاني، الذي تعلم الغناء والعزف على البيانو في سن الثالثة، حياته المهنية بنمط حياة طبيعي، ولكن عندما أتم الـ34 من عمره، قرر تغيير مظهره بشكل جذري، إلى فتاة صغيرة وضعيفة وجذابة بطول 1.62 متر ووزن 47 كيلو جراما فقط.

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وبعد أن انتشرت صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح مشهورا على نطاق واسع تعدى نطاق بلده (اليابان)، حيث شارك في العديد من البرامج التلفزيونية، وفاز حتى بالجائزة الأولى في مسابقة شارك بها الرجال ولكن بزي نسائي.

كما قام "تاكوما"، بفتح متجر لبيع الملابس النسائية، حيث يقوم بالترويج لها عبر ارتدائها والإعلان عنها بنفسه.

وفي هذا الشأن، قال "تاكوما": "أنا هنا حتى يعلم كل شخص أنه يمكنك فعل كل ما تريد حقا في الحياة! لا تخف مما يعتقده الآخرون حول طريقة لبسك وتصرفاتك. لا تهتم بما إذا كان ما ترتديه يناسب جنسك وعمرك. فقط استمتع بالحياة".