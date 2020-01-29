بعد انتشار حالات التسمم بها.. كيف تقي أبنائك من الفاكهة "المرشوشة"

تفاجأ بعض الأمهات بإصابة أبنائهن بحالات تسمم نتيجة تناول الفاكهة المرشوشة، ولا يعرفن أنها كذلك، وكان آخرها تسمم 6 أفراد من أسرة واحدة، وهم عامل وزوجته وأطفالهما الأربعة، حيث أصيبوا جميعا بحالة إعياء شديد وقيء، عقب تناولهم فاكهة "يوسفي مرشوشة".

وذكر الموقع الصحي "healthline"، خطوات على السيدات اتباعها لحماية الأبناء من الفاكهة "المرشوشة" بالكيماويات.

في البداية نوه الموقع لضرورة شم الفاكهة قبل شرائها، إذ أن الفاكهة ذات الرائحة القوية هي الأفضل من عديمة أو خفيفة الرائحة التي تشير إلى تعرضها لرش كيماويات.

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أما الخطوة الثانية فهي اختيار الفاكهة صغيرة الحجم، وأن السيدات ينبغي عليهن ألا ينخدعن في الفاكهة ذات الحجم الكبير فالغالبية العظمى منها تعرضت لمبيدات حشرية حتى تنمو بهذا الحجم.

لم تنتهي الخطوات عند هذا الحد، بل على السيدات في الخطوة الثالثة، وهي لا تقل أهمية عما سبقها، أن يقمن بغسل الفاكهة بطريقة صحية، وذلك من خلال وضع الفاكهة في الماء العادي، مضاف إليه كمية من الملح وتذويبها جيدًا، ثم تترك حبات الفاكهة لمدة قليلة لا تتجاوز الـ 15 دقيقة.

وعن الفاكهة غير الشائعة كالليمون، أوضح الموقع الصحي، أن الكثير لا يقوم بغسلها قبل الاستخدام وبعضنا يعصرها بأسنانه، وكذلك البيض حيث يلجأ البعض لسلقه أو قليه أو الخفق بالإضافة للبرتقال، وأن هذا في غاية الخطورة، وأنه ينبغي غسل البيض قبل استخدامه بنفس الطريقة السابقة.