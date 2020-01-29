"حماته سافرت إنجلترا".. محمد صلاح يتنظر طفله الثاني خلال أيام

أيام معدودة، تفصل نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عن فرحة إنجاب زوجته ماجي محمد طفلهما الثاني، عقب مرور 5 سنوات على ولادة ابنتهما "مكة".

"الوطن" علمت من مصادر مقربة من اللاعب المصري المحترف، أن والدة "ماجي" وشقيقتها، سافرتا إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، لحضور عملية الولادة، والاعتناء بزوجة "مو صلاح"، في ظل فرحة عارمة بين أفراد عائلة "ماجي" و"الفرعون المصري" بالطفل المنتظر قدومه.

آخر ظهور لـ زوجة محمد صلاح

25 ديسمبر الماضي، يعد آخر ظهور لـ"ماجي"، من خلال مشاركة زوجها صورة عائلية، تجمعهما بصحبة "مكة"، أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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توارت "ماجي" خلف زوجها، ما ساعدها على إخفاء علامات الحمل، خلال احتضانه لها، مرتديا ملابس كاجوال، باللون الأسود، في حين ارتدت ماجي بنطلون أسود مع سترة برقبة، مع حجاب أبيض منقوش دون أن ترتدي حذاء، معتمدة على الجوارب فقط، وبالمثل ظهرت "مكة" بجيبة كاروهات، وسترة سوداء، مع جوارب سوداء طويلة دون حذاء.

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي صادق، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح حيث قابل منتخب مصر نظيره الزيمبابوي، أو ثاني مباراة بين مصر والكونغو، وكان زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وتحضيراته، هو السبب بحسب مصدر مقرب، ولكن فيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة لماجي.