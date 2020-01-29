محامي ابنة الفيشاوي يعلق على ظهوره مع زوجته: "معندوش مسؤولية"

لقطة أسرية جمعت بين الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته والفنان حسين فهمي، وهو الظهور الأول للفيشاوي عقب قرار حكم الحبس الذي صدر ضده بالأمس، لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة ابنته.

الصورة لاقت تفاعل كبير بعدما نشرها "الفيشاوي" عبر حسابه على "إنستجرام"، ليؤكد بأنهم "سعداء للغاية" لمقابلة الفنان حسين فهمي، بينما رأها المتابعون بأنها تعبر عن تجاهل الفنان لقرار الحبس، الذي صدر ضده، فمن ضمن التعليقات: "تارك بنتك بدون نفقة وداير مع مراتك.. برغم أني ما بطيق تصرفات بنتك بس كلمة الحق حق"، "الشرطة بدور عليك وأنت ولا على بالك".

Advertisements

وهو ما أكده سعيد شعبان، محامي الطفلة لينا، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بأن "التجاهل" هو الطريقة المعتادة للفنان أحمد الفيشاوي تجاه قضية ابنته.

وأضاف "شعبان" في حديثه لـ"هن"، أن ظهور "الفيشاوي" مع زوجته في مناسبات متعددة دليل على عدم تحمله المسؤولية تجاه ابنته، وعدم إنفاقه عليها.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، قضت بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، في جنحة امتناعه عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور ابنته لينا.