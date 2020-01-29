الامارات | تخفيضات ختام «دبي للتسوّق».. 3 أيام استثنائية

شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات ختام «دبي للتسوّق».. 3 أيام استثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم مهرجان دبي للتسوّق فعّالياته هذا العام بعروض ترويجية ضخمة تصل حتى 90% على العديد من العلامات التجارية حول المدينة، وتتيح التخفيضات الختامية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمهرجان الفرصة للمتسوّقين للحصول على صفقات خلال الفترة من الخميس وحتى السبت.

وتشهد الدورة الـ 25 للمهرجان عروضاً ترويجية على الأزياء النسائية، والملابس الرجالية، ومستلزمات المنزل، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات، وغيرها من المنتجات. وتعد التخفيضات الختامية الفرصة الأخيرة للزوّار والمقيمين للحصول على مشترياتهم بأسعار استثنائية.

ولن تقتصر التخفيضات الختامية على مراكز التسوّق، إذ سيشهد سوايب «ماركت او تي بي» تخفيضات ختامية خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري. ويشارك في هذا السوق أكثر من 80 محلاً اختيرت بعناية لتقديم تجربة تسوّق فريدة في الهواء الطلق، وسيتمكن الزوّار من الحصول على بعض من المقتنيات المتميزة من السوق بأسعار مخفّضة.