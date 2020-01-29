Kenzo تكشف عن شعارها الجديد

تكتب Kenzo فصلًا جديدًا في تاريخها مع تعيين Felipe Oliveira Baptista مديرًا إبداعيًّا جديدًا لها بعد مغادرة Humberto Leon وCarol Lim من كنزو. وفي خطوة لمواظبة الدار على عكس روحها المفعمة بالحماس والترحال والانفتاح المتواصل على العالم تكريمًا لأمجاد مؤسّسها كنزو تامادا، أحدثت بعض التغييرات في شعارها.

يتميّز شعار الدار الجديد برسمه البيانيّ الذي سيسهم في تألّق اسم Kenzo في كلّ مجموعة تقدّمها، وقد صُمّم على شكل لعبة ليصبح جزءًا أساسيًّا من الهويّة المرئيّة للدار، ويعكس قدرتها على الإبداع مع كلّ تطور لها

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