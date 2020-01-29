"بكاء جوع أم مغص؟".. 12 نصيحة ذهبية للحفاظ على سلامة طفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء مرسي:

على الرغم من أن الأم تولي كل اهتمام ورعاية لطفلها حديث الولادة، إلا أن البعض قد يجهل كيفية الحفاظ على سلامة الأطفال.

هذه النصائح يقدمها الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ"الخليج 365" للتعامل السليم مع الأطفال حديثي الولادة:

- يجب أن يكون البامبرز مناسبًا للطفل من حيث الحجم حتى لا يتألم.

- يجب العناية بالسُرة وتطهيرها بالسائل المطهر بعد الولادة مباشرة 3 مرات يوميًا.

- يجب على الأم التفرقة بين بكاء الطفل للجوع أو من المغص، وبكاء للجوع يكون متقطعًا بينما أم بكاء المغص يكون متصلًا وشديدًا.

- في الخمس أشهر الأولى يجب عدم تناول الطفل أي أطعمة، ويمكن إعطائه القليل من المياه بعد الرضاعة لتطهير الفم.

- إعطاء الطفل الحليب الصناعي إذا لم يتم اكتفائه بالرضاعة الطبيعية، وعدم إعطائه الحليب البقري إلا بعد مرور عام.

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- عند ارتفاع درجة حرارة الطفل يجب على الأم التوجه للطبيب المختص وعمل الكمادات للطفل على الرقبة وتحت الإبط وبين الفخذين؛ نظرا لكونها أكثر الأماكن الغنية بالدورة الدموية التي تساعد في انخفاض درجة الحرارة، وعدم إعطاء الأم لطفلها أي أدوية بدون استشارة الطبيب.

- القيء عند الطفل أمر طبيعي يمكن أن يحدث له بعد الرضاعة والبكاء الشديد، ولكن إذا استمر لمدة 24 ساعة على الأم استشارة الطبيب فورًا.

- بالنسبة للإسهال، يجب على الأم البعد عن الأطعمة المليئة بالزيوت وإعطاء الطفل الأطعمة التي تساعد على توقف الإسهال، مثل البطاطس المسلوقة والجزر المسلوق والتفاح، وإذا لم يستجب، يرجى استشارة الطبيب فورًا.

- في حالة انسداد أنف الطفل يمكن للطفل إعطاء الطفل نقط محلول ملحي 3-4 مرات يوميا لانفتاح الأنف، ليتمكن الطفل من الرضاعة والتنفس والنوم جيدًا.

- يجب أن تكون الأم حريصة على متابعة وزن الطفل، كي يكون السن والطول والوزن متوازنين.

- التهاب الأذن تعتبر من أكثر المشكلات شيوعا بين الأطفال، خاصة فترة حديثي الولادة، نظرًا لحساسية أذن الطفل في المرحلة الأولى، ويمكن للأم ملاحظة ذلك من خلال بكاء الطفل الشديد ورفض الرضاعة والحكة الشديدة في الأذن.

- يعاني الكثير من الأطفال من المغص، ويرجع المغص للعديد من الأسباب، منها اقتصار الطفل على تغذية الألبان فقط، ما يؤدي إلى حدوث الانتفاخ وتناول الطفل الأكل من على الأرض، يتسبب له في الانتفاخ، ولعلاج الطفل من المغص بإعطائه بعض السوائل الدافئة وانتظام مواعيد الرضاعة.