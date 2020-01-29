محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
تعتبر السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان، وعلى الرغم من قيمتها الغذائية، هناك فئات تستدعي حالتهم الصحية الابتعاد عنها، ويجب استشارة الطبيب المختص قبل الشروع في تناولها.
"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الفئات الممنوعة من تناول السبانخ، وفقًا لموقع "Webmd".للمزيد اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها مرضى السكري.. فئات ممنوعة من تناول السبانخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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