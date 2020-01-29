أبرزها مرضى السكري.. فئات ممنوعة من تناول السبانخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تعتبر السبانخ من الخضروات الورقية الغنية بالمعادن والفيتامينات المفيدة لصحة الإنسان، وعلى الرغم من قيمتها الغذائية، هناك فئات تستدعي حالتهم الصحية الابتعاد عنها، ويجب استشارة الطبيب المختص قبل الشروع في تناولها.

"الكونسلتو" يستعرض في الصفحات التالية، قائمة بأبرز الفئات الممنوعة من تناول السبانخ، وفقًا لموقع "Webmd".للمزيد اضغط هنا