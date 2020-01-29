منها "مسح الترابيزة بالمنديل".. أسوأ 7 تصرفات يفعلها زبائن المطاعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

"الزبون دايمًا على حق"، تلك الجملة الشهيرة التي يرسخها ويحفرها أصحاب المؤسسات والمطاعم والأماكن التي تقدم خدمات للعملاء في عقل العاملين في مؤسساتهم.

والعميل على دراية تامة بجميع حقوقه، ولكن هناك بعض العملاء والزبائن يتجاوزون، ما دفع بعض القائمين على تقديم الخدمة، للتعبير عما يضايقهم من تصرفات العميل وفقاً لما ذُكر في موقع "brightside".

- الوقت المناسب للشكوى

يرى مقدم الخدمة (الويتر) أنّ الوقت المناسب للشكوى يكون في اللحظة التي تقع فيها المشكلة، لكي يتمكنوا من حلها وليست عند لحظة دفع الفاتورة.

- تنظيف الطاولة بالمناديل

يذكر أحد مقدمي الخدمة: "الأشخاص الذين يحاولون تنظيف طاولتهم الخاصة باستخدام المناديل الجافة، يتسببون في فوضى أكبر مما كنت سأواجه بمجرد تنظيفها بنفسي".

- وضع الهاتف على الطاولة

وضع الهاتف على الطاولة يجعل النادل يشعر بالتوتر لخوفه من سكب أي شيء على الهاتف.

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- استغراق وقت طويل للبحث عن مكان مميز للطاولة

البحث والتحديق لفترة طويلة لجميع طاولات المطعم لاختيار مكان مميز يتسبب في الازدحام والإزعاج، خاصة إذا كان عدد الإفراد أكثر من شخصين.

- السماح للأطفال بتصفح المنيو لفترة طويلة

تقول نادلة: "السماح لأطفالك الصغار بالاختيار لأنفسهم عندما يكون المكان مزدحماً شيء مزعج جداً، ونحن مشغولون وليس لدينا وقت لجعل طفلك يستغرق 5 دقائق للطلب".

- جعل الطاولة ممتلئة بالأشياء

الأشخاص الذين يجعلون من الطاولة معرضاً لأشيائهم (الهواتف، المحافظ، المشروبات) ما يجعل الأمر صعباً عند وضع الطعام.

- عدم السيطرة على الأطفال

تجنب ترك طفلك يصرخ ويبكي بصوت مرتفع لأن ذلك يسبب إزعاجًا للجميع، كما أنه يجب عليك أيضًا عدم السماح لطفلك بإحداث فوضى، لأن ذلك سيكلف النادل وقتًا أطول في تنظيف الطاولات ما يجعل الانتظار أطول للعملاء الآخرين.