أثناء طهي وتخزين الطعام.. 12 نصيحة ضرورية للحماية من الفيروسات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تنتقل الفيروسات إلينا من أقل الأشياء، وعلى الرغم من أخذ الحيطة والاهتمام بتنظيف المنزل واتباع وسائل الوقاية، إلا أن ربة الأسرة قد ترتكب أخطاءً أثناء طهي وتخزين الطعام، دون أن تدري.

يقدم الدكتور محمد مسعود أستاذ تغذية الإنسان والمدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، في تصرحه لـ"الخليج 365"، مجموعة من المعلومات المهمة للحفاظ على صحة الأسرة:

- اللحوم والأسماك والدواجن والألبان أكثر حملًا للفيروسات، لذا يجب على ربة المنزل تخصيص سكينة لتقطيع اللحوم والأسماك والدواجن، وأخرى لتقطيع الخضروات وعدم استعمال سكينة واحدة لتقطيع جميع الأطعمة؛ نظرا لخطورة تفاعل إفرازات المواد البروتينية مع الخضروات.

وإذا لزم الأمر، واستعملتِ سكينة واحدة لجميع الأطعمة، يجب غسلها أولا بالماء المغلي والصابون جيدًا ثم التقطيع.

- يجب حفظ اللحوم والدواجن في الفريزر على درجة -18 درجة مئوية و-40 درجة مئوية.

- المواد البروتينية لا تُحفظ بالتبريد، إنما بالتجميد في الفريزر.

- يجب غسل الدواجن والأسماك واللحوم قبل وضعها بالثلاجة، نظرًا لأن هذه الأطعمة يمكن أن تكون حاملة للبكتيريا الملوثة، ما يؤدي إلى تجميد الأطعمة بالميكروب.

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- غسل وتنظيف الخضروات جيدًا قبل وضعها في الفريزر، ووضعها في أكياس نظيفة محكمة الغلق.

-يجب الانتباه لمدة صلاحية الطعام المطهي، بحيث لا تتعد اليومين، لأن أكثر من ذلك يعرضها للتلف ويقل قيمتها الغذائية.

- الحرص على صيانة الثلاجة بشكل دوري وتنظيفها بعد فصل التيار الكهربائي عنها، وإذابة الثلج الموجود بها.

- ترك الأطعمة الفائضة في الثلاجة لفترة طويلة يؤدي إلى تراكم الفطريات وانتشاره إلى بقية الأطعمة بالثلاجة.

- يجب غسل الفاكهة والخضروات جيدًا قبل تناولها، وعدم الاعتماد على شرائها نظيفة أو الاكتفاء بمسحها وعدم غسلها، لأن هذا يؤدي إلى الإصابة بالميكروبات.

- الحرص على نظافة يد ربة المنزل، وغسلها جيدًا بالماء والصابون جيدا قبل البدء بالطهي.

- عدم تناول الأكل بعد يومين لأنه يصبح فاقد للقيمة الغذائية.