محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
سجّلت الإمارات أول إصابة بفيروس كورونا، اليوم، ما يعني دخول الفيروس المنطقة العربية، بعد وصول عدد حالات الوفيات به إلى 132 حتى كتابة هذه السطور، أغلبهم من مدينة ووهان الصينية، وسادت حالة من القلق حول انتشار المرض ووصوله مصر، فما السيناريوهات المتوقعة لوصول المرض والتعامل معه داخل البلاد؟
لقراءة المزيد عن: بعد تسجيل الإمارات أول إصابة.. إليك سيناريوهات وصول كورونا لمصر.. اضغط هنـــا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسجيل الإمارات أول حالة.. ماذا يحدث إذا وصل كورونا مصر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.