بعد تسجيل الإمارات أول حالة.. ماذا يحدث إذا وصل كورونا مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

سجّلت الإمارات أول إصابة بفيروس كورونا، اليوم، ما يعني دخول الفيروس المنطقة العربية، بعد وصول عدد حالات الوفيات به إلى 132 حتى كتابة هذه السطور، أغلبهم من مدينة ووهان الصينية، وسادت حالة من القلق حول انتشار المرض ووصوله مصر، فما السيناريوهات المتوقعة لوصول المرض والتعامل معه داخل البلاد؟

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