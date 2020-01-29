مواليد هذه الأبراج الأكثر أنوثة.. هل أنتِ منها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

نساء يلفتن الانتباه بأنوثتهن، وأخريات لا يثرن الإعجاب، والأمر لا يرتبط بالضرورة بجمال الشكل، إنما قد يعود إلى كون المرأة أكثر أنوثة عن غيره.

وإذ كنت ممن يهتمون بعلم الأبراج والفلك، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن أكثر النساء أنوثة وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود في تصريحها لـ"الخليج 365".

برج الحوت

تتصدر أنثى هذا البرج، المركز الأول في الأبراج الأكثر أنوثة، لأنها تتميز بشخصية هادئة ورومانسية، تجعلها تجذب انتباه الآخرين إليها بأناقة ملابسها واختياراتها الدقيقة في أحذيتها، فتبرز أنوثتها بإطلالتها في السهرات والمناسبات.

برج العقرب

تمتلك أنثى هذا البرج أنوثة طاغية، تحب أن تجذب عيون الآخرين إليها، وتختار ملابسها بذكاء حتى لو من أماكن غير معروفة وتظهر بمظهر رائع.

برج الميزان

تعتبر أنثى الميزان رقيقة وبسيطة بطبعها، تحب الشياكة والأناقة، وتميل إلى البساطة، وتضع مكياجا وتسريحة شعر بسيطة.

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برج القوس

شخصية رومانسية، تتميز باختيار الملابس الأنيقة التي تظهر بها أنوثتها، وتجذب العيون إليها.

برج الأسد

تميل أنثى هذا البرج إلى اختيار الملابس الفخمة التي تجعلها تبدو كأنها ملكة، حيث إنها بطبعها تميل إلى الفخامة والكبرياء العالي، لذلك يغلب عليها اختيار ملابس وإكسسوارات تليق بشخصيتها.

برج الحمل

تتمتع أنثي الحمل بأنوثتها العالية، وشخصيتها الجذابة، وينجذب إليها كثير من الرجال من أول مقابلة، وتتميز بمسايرتها للموضة والتجديد في اختيارها للملابس من الماركات المعروفة والأنيقة.

برج الثور

تتميز أنثي الثور بأنوثتها العالية، ولإظهار أنوثتها تفضل شراء وارتداء الملابس البرندات التي تناسب شخصيتها فهي عنيدة وطموحة.

برج الجوزاء

أنثى الجوزاء مرحة ونشيطة، تميل إلى التغيير في اختياراتها لملابسها، ترتدي كل ما هو جديد وغريب في ألوان الملابس والتصميمات، التي تجعلها مميزة بين الآخرين وينجذب إليها كثير من الرجال.