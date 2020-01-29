مكياج وتسريحات شعر النجمات في حفل جوائز غرامي 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 07:42 مساءً - يشكل حفل جوائز غرامي محطة عالمية مهمة ليس فقط للفن والموسيقى وإنما أيضاً للأناقة والجمال، حيث تحرص النجمات على اعتماد أساليب مكياج لافتة وتسريحات شعر مميزة، تحدّد في أحيان كثيرة اتجاهات الموضة في الأيام التي تلي الحفل.



وفي هذا المقال، نرصد مجموعة من تسريحات شعر ومكياج النجمات خلال حفل جوائز غرامي 2020، Grammy Awards، فمن الأجمل في رأيك؟

تابعي المزيد: نانسي عجرم تعود بقوة بالمكياج الأحمر

أريانا غراندي

أريانا غراندي



يبدو أن تسريحة ذيل الحصان المرتفع، هي التسريحة المفضلة لدى النجمة أريانا غراندي Ariana Grande، بدليل أنها تعتمدها في الكثير من إطلالاتها، ولا سيما خلال المهرجانات. وفي حفل جوائز غرامي 2020، اختارت التسريحة نفسها مع بعض الاختلافات الصغيرة، وهي الخصل الشقراء الفاتحة وأطراف الشعر الواقفة. كذلك، اعتمدت مكياج عين القطة الناعم والشفاه النيود اللامعة.



Gwen Stefani

Gwen Stefani



النجمة غوين ستيفاني Gwen Stefani، اختارت إطلالة ناعمة جداً، سواء لناحية المكياج أو تسريحة الشعر، حيث اعتمدت تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر مع الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين. كما اعتمدت مكياجاً ناعماً يرتكز على الشفاه الوردية اللامعة والبشرة المضيئة والمتوهجة والرموش الطويلة والكثيفة، مع خط أيلاينر ناعم على طول الجفن العلوي.



صوفي تيرنر

صوفي تيرنر



النجمة صوفي تيرنر Sophie Turner، اختارت مكياج الشفاه الجريء باللون الأرجواني الداكن، أما مكياج العيون والبشرة فقد اعتمدته باللون الوردي الناعم. في المقابل، اعتمدت تيرنر تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر والكتفين. وقد كانت إطلالتها أنثوية وجذابة.

Advertisements



كاميلا كابيلو

كاميلا كابيلو



بدورها، لفتت النجمة كاميلا كابيلو Camila Cabello، الأنظاربشعرها الطويل جداً، المنسدل على الظهر، مع الغرة الفرنسية التي تغطي الجبين. الى جانب ذلك، اعتمدت كاميلا المكياج الطبيعي الذي يرتكزعلى الشفاه الطبيعية اللامعة والبلاش الوردي أعلى الوجنتين.



النجمة ديو لوبا

النجمة ديو لوبا



لقد كانت إطلالة النجمة ديو لوبا Dua Lipa خلال حفل جوائز غرامي 2020، مشرقة ومتوهجة، حيث اعتمدت مكياج العيون الأزرق، مع لمسة لامعة على مدمع العين، الى جانب الرموش الطويلة والكثيفة، والشفاه اللامعة باللون النيود القريب الى لون البشرة. كذلك، اعتمدت تسريحة الكعكة العالية المعقودة مع الغرة النصفية المستقيمة المنسدلة على جانبي الوجه، وأكثر ما ميز تسريحتها هو خصلات الشعر الشقراء التي اعتمدتها، والتي منحتها مظهراً مضيئاً ومشرقاً.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: ظلال العيون الذهبية خطوة بخطوة