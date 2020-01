كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 07:42 مساءً - تحتاج المرأة خلال الأمسيات والسهرات الى كريم أساس يوفر لها تغطية مثالية ويضمن لها مكياجاً يدوم لساعات طويلة، بحيث يقاوم كافة العوامل القاسية التي تتعرض لها بشرة الوجه. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك أفضل كريم أساس للسهرات، والذي سيمنحك بشرة صافية ومشرقة وكأنها خضعت لتعديلات الفوتوشوب.



Charlotte Tilbury Magic Foundation

Charlotte Tilbury Magic Foundation



على رغم تركيبته الخفيفة، إلاأن كريم الأساس هذا يوفر تغطية مثالية وكاملة للبشرة، تثبت طويلاً على البشرة حتى لو تعرضت لأقسى العوامل الطبيعية مثل التعرق والرطوبة. إضافة الى ذلك، يشتمل Charlotte Tilbury Magic Foundation على مكونات مرطبة ومضادة لشيخوخة البشرة، ويتوافر بدرجات مختلفة ليناسب كافة ألوان البشرة.

Clinique Beyond Perfecting Foundation + Concealer

Clinique Beyond Perfecting Foundation + Concealer



إن كريم الأساس هذا مثالي لجميع الأوقات، لا سيما خلال السهرات، فهو ينساب على البشرة بسلاسة ليخفي بفعالية كبيرة كافة الشوائب والعيوب التي تعاني منها البشرة. كما بإمكانك استخدامه ككونسيلر أيضاً، فهو يمتلك قدرة كبيرة على تمويه الهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.



Laura Mercier Silk Crème Oil Free Photo Edition Foundation

Laura Mercier Silk Crème Oil Free Photo Edition Foundation



إذا كنت من عشاق التصوير وإشراك الصور الخاصة بك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فأنت لا شك تحتاجين الى كريم الأساس هذا من Laura Mercier، فهو يمتزج على البشرة بسهولة، فيمتص الزيوت الزائدة عن البشرة ويقلص حجم المسامات ويوازن الرطوبة في الجلد، والأهم أنه يوفر لك تغطية مثالية للبشرة.

MAC Full Coverage Foundation

MAC Full Coverage Foundation



إذا كنت لا تميلين الى أنواع كريم الأساس ذات التركيبة السائلة، فإن كريم الأساس المضغوط هذا من ماك يمثل خياراً رائعاً لك، فهو يؤمن للبشرة تغطية كاملة تدوم طوال النهار والليل، ومن السهل تطبيقه على البشرة سواء باستخدام الاسفنجة أو الأصابع.



Make Up For Ever Ultra HD Invisible Cover Foundation

Make Up For Ever Ultra HD Invisible Cover Foundation



إن كريم الأساس هذا هو الخيار المفضل للنجمات، لا سيما خلال إطلالاتهن على السجادة الحمراء، فهو مخصص للظهور بمظهر مشرق وخال من الشوائب أما الكاميرا. يحتوي Make Up For Ever Ultra HD Invisible Cover Foundation على أصباغ مغلفة وكرات الهيالورونيك غير المرئية التي تضخ البشرة بجرعة فعالة تجعلها أكثر شباباً وحيويةً. إضافة الى أنه يتوافر بـ40 لوناً ليلائم جميع ألوان البشرة.

