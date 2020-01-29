تعرفي على طرق تنظيف البشرة واستعادة نضارتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 07:42 مساءً - يعد تنظيف البشرة من أهم الخطوات في روتين العناية بالبشرة، إذ إن تراكم الرواسب والغبار وآثار المكياح على سطح البشرة يؤدي الى ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء والكثير من الشوائب الأخرى. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك في هذا المقال، الى جميع طرق تنظيف البشرة واستعادة نضارتها.

تابعي المزيد: ماسكات الموز لبشرة شبابية



تنظيف البشرة بالبخار في البيت

تنظيف البشرة بالبخار في البيت



تعد هذه الطريقة رائجة بين النساء، فهي غير مكلفة وسريعة وتعمل على تنظيف البشرة من الرؤوس السوداء والزيوت الزائدة والدهون والغبار والرواسب العالقة على سطح البشرة. وللقيام بها، قومي بوضع خمس أكواب من الماء المقطر في وعاء على النار، واتركيه الى أن يغلي. ضعي منشفة فوق رأسك بحيث تشكل خيمة فوق رأسك والإناء، واجعلي رأسك فوق الإناء. ابق على هذه الوضعية لمدة ربع الساعة، بعدها اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه من ثلاث الى خمس مرات بالماء الفاتر. بعدها، ضعي كمية مناسبة من التونر على فوطة قطنية وامسحي وجهك بها برفق. أعيدي تشطيف وجهك بالماء الفاتر ومن ثم بالماء البارد، وجففيه بفوطة قطنية ناعمة.

تابعي المزيد: ماسكات بياض البيض لشد بشرة المرأة الأربعينية



تنظيف البشرة في العيادات



تنظيف البشرة في العيادات



تنظيف البشرة في العيادات هو إجراء تجميلي يهدف الى تنظيف وتنقية شاملة لطبقات الجلد السطحية والعميقة، ويمكن إجراؤه مرة كل شهر الى ثلاثة أشهر، وذلك وفق حاجة البشرة. وهناك عدة أنواع لتنظيف البشرة في العيادات، من أبرزها تنظيف خاص باسترخاء البشرة، تنظيف مخصص للبشرة الحساسة، تنظيف مايكرو ديامابريجن، تنظيف البشرة بقناع الذهب، تنظيف البشرة بالكافيار، تنظيف البشرة بالأوكسجين، تنظيف البشرة عن طريق فيتامين سي، وتنظيف البشرة عن طريق البوتوكس. أما فوائده فهي متعددة وفعالة، في مقدمها تنظيف البشرة في الأعماق وإعادة النضارة إليها، التخلص من الهالات السوداء، تقشير البشرة وتدليكها مما يعيد إليها الحيوية والشباب، إضافة الى مد البشرة بالمغذيات الضرورية التي تقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة... أما طريقة تطبيقه فتتم عبر تنظيف البشرة العادي، ثم تعريض البشرة لحمام بخار، ثم تفتيح المسامات للتخلص من الشوائب والرؤوس السوداء، ثم استخدام مادة معالجة تعمل على تنظيف مسامات البشرة، وتمرير جهاز التعقيم على البشرة، ثم استخدام كريم مرطب ومبيض للبشرة، ثم القيام بتدليك خفيف للبشرة لتعزيز الدورة الدموية في الجلد، وأخيراً استخدام الكولاجين أو البوتوكس السائل لتقليل التجاعيد وشد البشرة.

تابعي المزيد: خيوط تجميلية تعيد الشباب وتمحي خطوط العمر



تنظيف البشرة في الصالونات

تنظيف البشرة في الصالونات



تنظيف البشرة في الصالونات خطوة مفيدة جداً للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، شرط أن يكون الشخص الذي يقوم بعملية تنظيف البشرة متخصصاً وذا خبرة في هذا المجال، وأن تكون الأدوات المستخدمة نظيفة ومعقمة تجنباً لالتقاط العدوى بالفطريات والالتهابات. وهو خطوة جيدة تجنبك الأثار الجانبية لتنظيف البشرة وتمنحك بشرة مشرقة ومتوهجة وخالية من الشوائب. أما خطوات تنظيف البشرة في الصالونات فهي شبيهة بتنظيف البشرة في العيادات، لكن بكلفة أقل. وبالإمكان القيام بها مرة كل شهرين أو أكثر، وذلك حسب متطلبات ونوع بشرتك.

Advertisements

تابعي المزيد: اختاري قناع الوجه المناسب لبشرتك



طريقة تنظيف البشرة بالجهاز

تنظيف البشرة بالجهاز



يساعد استخدام جهاز البخار الكهربائي لتنظيف البشرة، في تفتيح مسامات البشرة وتنقيتها من المكياج والعوامل البيئية الخارجية التي تؤثر على صفاء البشرة ونضارتها، ويساهم أيضاً في تنشيط الدورة الدموية للبشرة وإزالة الرؤوس السوداء والبيضاء. أما طريقة استخدامه فهي كالتالي: تبليل الوجه بالماء تبليلاً خفيفاً وتجفيفه بهدوء، ثم استخدام الكريم المُرطب المرفق مع الجهاز، بوضعه بكميات قليلة متساوية على كافة أنحاء الوجه، ثم تقسيم الوجه إلى ثلاث مناطق، ثم الإمساك بالجهاز باليد والبدء بتمريره على المنطقة الأولى مع مد الجلد باليد الأخرى بحذر منعاً لظهور الترهّلات، ثم تكرار الأمر مع المنطقة الثانية والثالثة، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، وأخيراً تجفيف البشرة بفوطة قطنيّة نظيفة ناعمة.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: أفضل كريمات زبدة الشيا لترطيب البشرة