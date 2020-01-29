ماسك بياض البيض للوجه.. لكل بشرة خلطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 07:42 مساءً - لـ ماسك بياض البيض منافع جمّة في العناية بالبشرة على اختلاف أنواعها، فهو يمنح الوجه نضارةً وتألقًا، ويساعد على إنعاش البشرة المختلطة وتغذيتها بالإضافة إلى منحها المظهر المشدود، كما أنّه يُعتبر قناعًا مثالياً للبشرة الدهنية من خلال تقليل الزيوت فيها وامتصاصها، كما ويمكن الاعتماد بشكل تام على بياض البيض لترطيب البشرة الجافة، والتخلص من كل القشور الموجودة فيها.

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إليكِ في ما يلي فوائد بياض البيض للبشرة وثلاث خلطات طبيعية من بياض البيض للوجه.. لكلّ بشرة ماسك للوجه.



فوائد بياض البيض للبشرة

فوائد بياض البيض

يشدّ الجلد: بياض البيض يُصغّر المسامات الكبيرة إذ له خصائص قابضة للمسامات الواسعة فيضيّقها، ويشدّ الجلد. يعالج البشرة الدهنية: استكمالاً لمهمته السابقة والتي تقوم على تصغير المسامات الواسعة وشدّ البشرة فإنه يفيد أيضاً أصحاب البشرة الدهنية من خلال تقليل الزيوت فيها وامتصاصها. يُحارب حب الشباب: إنّ بياض البيض يمتصّ الزيوت التي تفرزها البشرة الدهنية، فعند المداومة على استعماله يمنع ظهور حب الشباب، كما أنه يُستخدم للتخلّص من آثاره على البشرة. التخلص من الرؤوس السوداء: بياض البيض يشدّ مَسامات البشرة ويُنظّفها، ويمتصّ الزيوت من البشرة، ممّا يساعد على التخلّص من الرؤوس السوداء في البشرة. يُقلل انتفاخ منطقة العينين: حيث يشدّ ترهّلات الجلد، ويُخفّف من ظهور التجاعيد بمنطقة ما حول العينين. يمنح نعومة للبشرة:حيث إنّ البروتين الموجود فيه يُعطي الجِلد مَلمساً ناعماً. يُقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة: بسبب مفعوله في شد الجلد فإنّه يؤخّر من عَلامات الشيخوخة المبكّرة كالتجاعيد والخطوط

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ماسكات بياض البيض حسب البشرة

خلطة بياض البيض للبشرة المختلطة

خلطة بياض البيض



المكوّنات:

بيضة

ملعقة من العسل

ملعقتان من عصير الليمون



الطريقة:

قومي بخفق بياض البيض جيداً إلى أن يتحول لرغوة كريمية بيضاء.

ثم قومي بمزج البياض المخفوق مع ملعقة من العسل وعصير الليمون.

ضعي المزيج الناتج على الوجه واتركه مدة 15 دقيقة.

قومي بغسل الوجه جيداً بماء دافئ - بارد.



ولكن وفي حال شعرتِ بأي نوع من اللسعة أو الحرقان عند تطبيق الماسك على الوجه، قومي بغسل وجهك مباشرة وبسرعة بالماء.



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خلطة بياض البيض للبشرة الدهنية

خلطة بياض البيض





المكوّنات:

بيضة

عصير نصف ليمونة



الطريقة:

قومي بمزج بياض بيضة جيداً مع عصير نصف ليمونة في وعاء عميق.

ضعي طبقة رقيقة من المزيج على بشرة الوجه، واتركيه مدة 10 دقائق فقط، ثم قومي بغسل الماسك جيداً بماء دافئ-بارد.

ومن الممكن لأصحاب البشرة الدهنية استخدام هذا الماسك 3 مرات أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوة.

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خلطة بياض البيض للبشرة الجافة

خلطة بياض البيض



المكوّنات:

بيضة

ربع حبة من الأفوكادو

نصف ملعقة كبيرة من اللبن



الطريقة:

اهرسي ربع حبة من الأفوكادو، ومن ثم أضيفي لها بياض البيضة، و1/2 ملعقة كبيرة من اللبن، وقلّبي جيداً.

طبّقي الماسك على بشرتك الجافة، واتركيه حوالي 15 دقيقة.

اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.

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