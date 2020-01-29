كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 07:42 مساءً - يعد العود من أكثر النغمات التي يتم استخدامها في صناعة أفخم وأرقى العطور العالمية، فهذه الرائحة الشرقية الفواحة تلاقي إقبالاً كبيراً من النساء في مختلف أنحاء العالم، مما دفع الدور العالمية العريقة الى إصدار أجمل العطور التي يشكل العود المكون الرئيسي فيها.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل عطر عود فرنسي نسائي، لتخطفي الأنفاس برائحتك أينما كنت.



Byredo Oud Immortel

Byredo Oud Immortel



إنه عطر فرنسي راق يرتكز على رائحة العود والأخشاب بشكل أساسي، وهو يتميز برائحته القوية والمركزة المصممة لتناسب النساء والرجال على حد سواء. يلائم هذا العطر أجواء الشتاء الباردة حيث يمنحك شعوراً بالدفء ويضفي على إطلالتك الأناقة والتميز. كما يشتمل أيضاً على نغمات الباتشولي والحمضيات والبخور والتبغ.

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Cartier Oud & Menthe

Cartier Oud & Menthe



هذا العطر هو من وحي الشرق الأوسط، يشكل مزيجاً غير مألوف بين قوة وفخامة رائحة العود الخشبية وحيوية وانتعاش النعناع النضر. فهذا العطر المخصص للنساء والرجال، يبدأ بطبقة من النعناع الأخضر ليمتزج في القلب مع العود. إنه أحد أجمل العطور الفرنسية برائحة شرقية غريبة ومميزة تلفت الانتباه.



Ex Nihilo Oud Vendôme

Ex Nihilo 'Oud Vendôme'



يمثل هذا العطر الراقي الذي يتركز بشكل أساسي على رائحة العود، الذوق الفرنسي الراقي والمميز، فهو يمثل التقاء الشرق بالغرب في وسط ساحة فاندوم، إذ يجمع بين روائح الزعفران الحار والزنجبيل الدافئ والقرفة، وخشب الأرز، فضلاً عن العود والبخور والمسك الحلو.



Guerlain Oud Essentiel

Guerlain Oud Essentiel



يمثل هذا العطر الفرنسي الفاخر والأنيق بعداً جديداً لرائحة العود، فرائحته هي احتفال بالعطور الفرنسية – الشرقية، فهو مزيج بحري وعشبي بمكونات مميزة، حيث يحتوي على الأعشاب البحرية المالحة والفلفل الوردي الناري وخشب العود الثمين، وبمجرد استخدامك لهذا العطر، سوف تسحرين برائحتك كل من يقترب منك.

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Prada Miracle of the Rose

Prada Miracle of the Rose



يمثل هذا العطر الفرنسي مزيجاً رائعاً بين النغمات الشرقية – الزهرية التي تمثل أحد أكثر الإبداعات فخامة على الإطلاق، حيث يمثل الأناقة والأنوثة بأفضل صورة. يحتوي هذا العطر من برادا على الروائح العميقة من الجلد والعود والتبغ والباتشولي، إضافة الى الأزهار الغنية والفواحة.



Dior Oud Ispahan

Dior Oud Ispahan



تشكل رائحة هذا العطر الفرنسي من ديور، لقاءً ساحراً بين قوة العود الخشبية وقوة اللبان المطلقة، التي خففتها رائحة الوردة الدمشقية. يجسد هذا العطر الشرق بسحره وجماله، فهو يمزج بين نغمات عود الأصفهان والورود المنعشة، التي تعد إضافة قيمة الى إطلالة المرأة ومظهرها.

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