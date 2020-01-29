تسريحات شعر للوجه البيضاوي الممتلئ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 07:42 مساءً - تسعى صاحبات الوجه الممتلئ الى اعتماد تسريحات شعر تمنحهن إطلالة ناعمة وتعزز من جمال ملامحهن، وتكون على الموضة في الوقت نفسه. لذلك، سنسهل عليك هذه المهمة من خلال رصد مجموعة من أفضل تسريحات الشعر المناسبة للوجه البيضاوي الممتلئ، والتي بالإمكان اعتمادها في الأيام العادية والمناسبات على حد سواء، فاختاري من بينها ما يناسبك.

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تسريحة البيكسي مع الغرة المنسدلة على الجبين

تسريحة البيكسي مع الغرة المنسدلة على الجبين



تعد تسريحات البيكسي بمختلف أشكالها، خياراً رائعاً لصاحبات الوجه البيضاوي الممتلئ، إلا أن تسريحة البيكسي مع الغرة الجانبية المنسدلة على الجبين هي الأفضل بينها، كونها تجعل الوجه يبدو أنحف وأنعم. فإن كنت تمتلكين وجهاً ممتلئاً وشعراً قصيراً، فلا تترددي في اعتمادها، فهي مناسبة لكافة الأوقات.



تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع

تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع



يُعتبر الشعر الكثيف طبيعياً رائعاً، لأنه لا يتطلب إضافة حجم أكبر ليبدو أكثر كثافة، بالتالي إن كنت تمتلكين شعراً طويلاً وكثيفاً ووجهاً دائرياً ممتلئاً، فلا تترددي في اعتماد تسريحة ذيل الحصان نصف المرفوع مع الخصل المجعدة أو الكيرلي، فهي تمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً وناعماً.



تسريحة الشعر المستقيم المنسدل

تسريحة الشعر المستقيم المنسدل



تعد هذه التسريحة من أفضل الخيارات لذوات الوجه البيضاوي الممتلئ، فهي تسريحة بسيطة وأنيقة في الوقت نفسه، وبالإمكان اعتمادها في الأيام العادية والمناسبات، فهي تجعل ملامح وجهك أنعم وأقل ضخامة. لكن احرصي على اعتمادها مع الغرة النصفية، لتحصلي على إطلالة متكاملة لا تشوبها شائبة.



تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية



تعتبر تسريحة الكعكة بمختلف أشكالها ملائمة جداً لصاحبات الوجه البيضاوي الممتلئ، وهي إحدى تسريحات الشعر التي تلاقي رواجاً كبيراً بين النساء، ويمكن للمرأة اعتمادها في المناسبات ومقابلات العمل، كونها تمنح المرأة مظهراً أنيقاً وغير متكلف. اعتمديها مع الغرة المشدودة الى الخلف.

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تسريحة البوب المنسدلة

تسريحة البوب المنسدلة



إذا كنت تعتمدين قصة البوب وترغبين في تسريحة ناعمة وأنيقة تناسب وجهك البيضاوي الممتلئ، فإن تسريحة البوب المنسدلة مع الغرة الجانبية التي تغطي نصف الجبين، هي أحد أفضل الخيارات لك، فاعتمديها في مختلف الأوقات، إذ إنها تسريحة عملية جداً ومريحة ولا تتطلب الكثير من الوقت.

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