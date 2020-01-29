"طالعالي".. موقف طريف يجمع محمد رمضان وابنته

شارك الفنان محمد رمضان، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لطفلته "كنز" تعبر عن موقف طريف يجمع بينهما.
وعلق "رمضان" على الصورة التي نشرها لابنته "كنز" وهي منزعجة: "كنز بنتي طالعالي، ماحدش يكلمها وهي لسة صاحية من النوم".
وتلقى رمضان، الكثير من تعليقات متابعيه على صورة ابنته: "كنوزة" "يا حبيبي أنت وهي ربنا يخليكم لبعض" "كيوت أوي".
ويذكر أن محمد رمضان يواصل تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، ليشارك به في السباق الرمضان المقبل، وهو من بطولة نور وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر، ومن إخراج محمد سامي.
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