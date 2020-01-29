"سعداء للغاية".. أول ظهور للفيشاوي وزوجته عقب قرار الحبس في "نفقة ابنته"

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات، مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته ندى الكامل، والفنان حسين فهمي وزوجته، ويعتبر بذلك أول ظهور له عقب قرار حكم الحبس الذي ضدر ضده بالأمس، لامتناعه عن تنفيذ حكم نفقة ابنته.
وعلق "الفيشاوي" على الصور قائلًا: "نحن محظوظون وسعداء للغاية بمقابلة الأسطورة حسين فهمي".
وتلقى "الفيشاوي" الكثير من تعليقات متابعيه التي عبرت عن تجاهل الفنان أحمد الفيشاوي في الحكم الصادر ضده بالأمس: "تارك بنتك بدون نفقة وداير مع مراتك.. برغم أني ما بطيق تصرفات بنتك بس كلمة الحق حق"، "الشرطة بدور عليك وأنت ولا على بالك"، "اتقي الله واهتم ببنتك هتسأل بيها يوم القيامة اتقي الله يا أحمد موت الفجأة مبقاش في أكثر منه ودي لحمك وعرضك وهتتسأل بيها".
ويذكر أنه صدر بالأمس، قرار حبس لمدة عام واحد ضد الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك في جنحة امتناع عن تنفيذ أحكام نفقات ابنته لينا الفيشاوي.
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