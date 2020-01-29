فوائد عصير البصل لإطالة الشعر

عملية نمو شعرك، مهمة تتطلب وقتًا وصبرًا، ومع الوقت الذي يستغرقه نمو شعرك، والأطراف التالفة التي يجب التخلص منها، من الصعب مقاومة الرغبة في الاستسلام، وقص الشعر، ولكن كي ينمو شعرك سيتطلب الكثير من الصبر، وكي تكون عملية النمر أسرع، يمكن استخدام بعض المكونات المحفزة للنمو مثل، البصل.

يساعد البصل على زيادة معدل نمو شعرك مع زيادة حجمه أيضًا، ويستعرض التقرير التالي طريقة استخدام البصل لنمو الشعر، وفوائده، بحسب موقع "ستايل كريز".

فوائد البصل للشعر

يعد استخدام عصير البصل طريقة مؤكدة لتعزيز نمو الشعر، وفيما يلي بعض الأسباب وراء فوائد عصير البصل.

يساعد عصير البصل على تحسين نمو الشعر عن طريق زيادة مستوى إنزيم الكاتلاز المضاد للأكسدة، يساعد هذا الإنزيم في تحلل بيروكسيد الهيدروجين، وتحسين دورة نمو الشعر.

يساعد على تغذية بصيلات الشعر بمحتواها الغني بالكبريت، الكبريت ضروري لتجديد بصيلات شعرك.

كما يساعد محتوى الكبريت الغني في تقليل تساقط الشعر وكسره.

تساعد مضادات الأكسدة في عكس اتجاه الشيب المبكر وتأخير الشيب.

تساعد خصائص البصل الغنية بالبكتيريا في الحفاظ على صحة فروة رأسك خالية من العدوى، ما يعزز نمو الشعر دون عوائق.

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هذه الخصائص نفسها تساعد أيضا في السيطرة على القشرة.

عصير البصل يحفز فروة رأسك ويحسن الدورة الدموية، ما يؤدي إلى بصيلات جيدة التغذية.

طريقة استخدام عصير البصل لإطالة الشعر

ستحتاجين إلى عصير بصل، وقطنة.

اغمري القطن في عصير البصل، واستخدميه لتدليك فروة رأسك بعصير البصل.

بمجرد تغطية فروة رأسك بالكامل بعصير البصل، دلكي فروة رأسك بيديك لبضع دقائق.

اترك العصير لمدة 15 دقيقة إلى ساعة.

اغسلي شعرك بشامبو خفيف.

يساعد عصير البصل على تحفيز فروة رأسك أثناء تغذيته وزيادة الدورة الدموية، وسيساعد ذلك على معالجة أي مشاكل في فروة الرأس مع ضمان نمو شعرك بشكل أسرع وأكثر سمكا.