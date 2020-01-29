أطراف صناعية وبهاق ودون شعر.. شاهد أحدث إصدارات باربي

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حين بدأت شركة Mattel طرح دمي باربي في الأسواق، كانت نحيفة فقط ولها بشرة بيضاء، وبعد عدة سنوات من إنتاج العروس الأكثر شعبية في العالم، أصبح لدى باربي العديد من الإصدارات، التي تعبر عن ثقافات مختلفة وشعوب مختلفة من العالم.
ومؤخرا، طرحت ماتيل إصدارين جديدين في 2020، وفقا لبيان صادر عن الشركة فواحدة منها هي دمية باربي جديدة مع مصابة بمرض البهاق والذي يتسبب بفقدان تصبغ الجلد، وكذلك أول دمية "كين" على الإطلاق لها شعر طويل الجذور، بدلا من القصير الذي يميزها، وكلاهما متاح للشراء مقابل 10 دولارات.
كما قررت الشركة أن تتيح في يونيو المقبل دميتين جديدتين، واحدة دون شعر تعبر عن أي فتاة تفقد شعرها لأي سبب، وأخرى بلون بشرة داكنة وأطراف صناعية ذهبية، لتلائم صاحبات الهمم.
ولصنع دمية مع البهاق، عملت باربي مع طبيب أمراض جلدية لضمان تصوير الحالة بدقة، بينما تساعد الدمية الصلعاء الفتيات اللائي يعانين من تساقط الشعر لأي سبب من الأسباب لرؤية أنفسهن في الدمي.
وتطرح كل تلك الإصدارات من العرائس تحت خط، Fashionistas، الذي أدخل على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر من 170 مظهرًا متنوعا يعرض هويات مختلفة حول العالم لتمثيل التنوع العالمي والشمولية.
وأنتجت باربي عام 2019، دمى مع إعاقات دائمة كجزء من خط Fashionistas، حيث استخدمت العروسة كرسيا متحركا، وساهم جوردان ريفز، البالغ من العمر 12 عامًا، والذي شارك في تأسيس "Born Just Right" المؤسسة غير الربحية، والتي تطور "حلول إبداعية لمساعدة الأطفال ذوي الهمم على أن يعيشوا حياة أكثر متعة"، في إلهام الشركة بصنع دمية بأطراف اصطناعية، وأيضا دمية تستخدم كرسي متحرك.
وتنتج ماتيل، دمى باربي بـ5 أنواع من الجسد و22 لونًا من الجلد و76 ستيل للشعر و94 لونًا من الشعر و 13 لونًا من ألوان العين، واستجاب المستهلكون إلى حد كبير لهذه الخيارات.
كما طرح ضمن خط Fashionista دمي بشعر أسود متعرج مع تصفيفة الشعر الأفرو، وكانت هي الأكثر مبيعا خلال كل أسبوع تقريبا في عام 2019.
تقول ليزا ماكنايت، نائبة الرئيس الأولى في ماتيل ورئيسة مجموعة "باربي" العالمية: "فخورون بأنّ (باربي) هي خط الدمية الأكثر تنوعًا في السوق والتي تستمر في التطور لتعكس بشكل أفضل رؤية الفتيات لأنفسهن".
كانت هذه تفاصيل خبر أطراف صناعية وبهاق ودون شعر.. شاهد أحدث إصدارات باربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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