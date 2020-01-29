"إعلامية ومطربة وممثلة".. 3 نجمات تألقن بإطلالة "الفستان أبو ورد"

صورة مجمعة حرصت على مشاركتها الإعلامية دعاء فاروق، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لها وللفنانة التونسية لطيفة ونسرين طافش، حيث ظهرن وهن يرتدين فستانًا واحدًا باختلاف طريقتهن، فقد ارتدته دعاء على الحجاب، ووصفته بفستان النجوم.

كشفت دعاء فاروق عن ارتدائها للفستان ذاته الذي ارتدته النجمتين مؤخرا، وأرفقت تعليقًا على الصورة قائلةً: "فستان النجوم، لطيفة القمر لابساه في الكليب بتاعها الجديد (في الأحلام) الأغنية شربات وشكلها قمر".

وعن ارتداء نسرين طافش للفستان ذاته، والتي فضلت ارتداء قبعة وجاكيت جينز عليه، علقت دعاء: "نسرين طافش لابساه في مسلسلها الجديد، ختم النمر، مسلسل رومانتيك ونسرين قمر وبتتكلم مصري لبلب، وأنا مش هتكلم عن نفسي كتير بقي أنتو فاهمين، الصورة بتتكلم".

Advertisements

ولقيت الصورة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 11 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي تفاعلت معها الفنانة نسرين طافش، معلقةً: "فستان النجوم فعلا، بحبك حبيبة قلبي، فيما تفاعلت الفنانة التونسية مع الصورة معلقةً، "حياتي انتوا الاثنين ذوقنا عالي"، لترد الإعلامية معلقة: "معقولة جمالك وجمال الأغنية الجديدة سكر".

يذكر أن دعاء فاروق تقدم برنامجًا اجتماعيًا بعنوان "اسأل مع دعاء" ويعرض على قناة "النهار".‏