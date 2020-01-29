كيفية صناعة العطور بخطوات سهلة لنفحات منعشة

ان كيفية صناعة العطور يعتبر من الامور السهلة التي يمكنك ان تتقنيها في المنزل لتتمتعيبنفحات عطرية عذبة تأسر قلوب من حولك. من هنا، اختارت لك " هذه الخطوات.

1- عطر فرنسي ناعم:

يمكنك ان تصنعي عطر فرنسي مميز باتباع الخطوات التالية:

أضفي من 2 إلى 3 مل من الكحول إلى 20 مل من عطرك المفضل في الزجاجة، و رجها لمدة دقيقة واحدة

ثم أضفي 1 مل من المثبت الذي أحضرته، وقم بعملية رج للزجاجة مرة أخرى لمدة دقيقة واحدة.

قومي بلف الزجاجة بمنديل أو ما شابه حتى تكون في مكان مظلم ثم ضعها بالثلاجة للمدة يومين كاملين للحفاظ على فاعلية العطر.

قومي بإضافة ما تبقى من المكونات للزجاجة و تصبح جاهزة للاستخدام.

2- عطر زيت الورد:

لتحضير افضل العطور النسائية بنفحات الازهار اتبعي هذه الخطوات السهلة:

قومي بجمع الورود المفضلة لديك املأي وعاءً بزيت من دون رائحة.

تأكدي من أن الوعاء محكم الغلق، ثم قطعي سيقان الزهور وضعيها في وعاء الزيت وقومي بتغطيته جيداً واحتفظي به في مكان مظلم.

افتحي الوعاء بعد بضعة اسابيع واسكبي المزيج في زجاجة فارغة واحصلي على عطر نسائي جذاب.

3- عطر الاعشاب:

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أما إذا كنت تبحثين عن عطر بنفحات الاعشاب الجذابة فاتبعي هذه الخطوات:

اختاري اعشابك المفضلة مثل اللافندر او الروزماري.

ضعي كل منها في وعاء واطحنيها بالهاون و المدقة.

اضيفي حوالي 11 قطرة من الماء الى المزيج.

اضيفي قطرة من الكحول وقلبيها جيداً لتتخلصي من الاوراق الموجودة.

افرغي المزيج في زجاجة فارغة واحصلي على اجمل العطور النسائية التي ستسحر كل من حولك.

إذاً، بعد ان تعرفت على طريقة تحضير اجمل العطور والنفحات العذبة، يمكنك ان تختاري افضل عطر من الماركات العالمية ايضاً.

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