تعرفي علي أحدث إطلالات خيرية أبو لبن

بدأت الممثلة السعودية خيرية أبو لبن مشوارها الفني خلال المسلسل الدرامي "تكي" الذي عُرِضَ على موقع اليوتيوب، وشاركت في الموسم الأول منه بـ 14 حلقة وحققت شهرة وانتشارًا، حيث حقق الموسم الأول 30 مليون مشاهدة، ومن ثمَّ اتجهت إلى تقديم البرامج عام ٢٠١٢ خلال برنامج "شلتنا"، واستمرت بالتمثيل بعدة أعمال بعد ذلك.

نسَّقت خيرية أزياءَها بطرق أنيقة وعصرية مميزة، من الممكن أن تستوحي منها بعض الأفكار المميزة لهذا العام..

تجملت خيرية بتيشيرت أبيض وبنطال أسود ومعطف أخضر مميز، وتزينت بعباءة عنابية بسيطة مع أزياء باللونين الأبيض والأصفر، وتأنقت ببنطال واسع أسود مزين بألوان وبلوزة سوداء مع معطف جينز وحذاء أصفر لستايل عصري مميز، وارتدت بنطالاً أسود وبلوزة صوفية لخيار بسيط، وظهرت ببلوزة عنابية بكتابة بيضاء مع بنطال أسود وحذاء أزرق بكعب للوك حيادي.

وأطلت مع دخول فصل الشتاء ببنطال أسود ومعطف رمادي مع وشاح كحلي وقبعة صفراء لإطلالة بسيطة،ونسقت معطفًا طويلاً بنيًّا مع وشاح أبيض وأزياء يكسوها اللون الأسود للوك عملي.

وتميزت ببنطال جينز ومعطف أسود مع قميص أزرق برسوم بيضاء لستايل شبابي، واختارت بنطالاً أسود مع تيشيرت أبيض برسوم شبابية ومعطف زيتي لمظهر كاجوال مذهل، وتألقت ببنطال وبلوزة صوفية باللون الأسود مع معطف أبيض لخيار بسيط، وفي الإطلالة الأخيرة جاءت ببنطال وبلوزة يكسوهما الأسود مع معطف أبيض مزين بالأسود لإطلالة أنثوية

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معطف ارتدته النجمات مثل "جينفر لوبيز" وسترينه في كل مكان خلال هذا الموسم