5 صيحات أساسية لموسم خريف وشتاء 2020

القاهرة – لايف ستايل
تنوّعت خطوط الموضة لموسم خريف وشتاء 2021-2020 من حيث الصيحات الغنيّة التي حملتها إلينا في عروضه. ومن أبرز اتجاهات هذه الموضة كانت تلك المستوحاة من حقبة الثمانينيات، الحقبة التي امتدّت من عام 1980 إلى عام 1989، وبفعل استمراريّة الموضة، بدأت تظهر لمحات من هذه الفترة على الساحة مرّةً أخرى بكلّ أناقة.
إليك نظرةً على صيحات الثمانينيّات التي ظهرت في عروض خريف وشتاء 2021-2020، لتختاري منها ما تشائين لإكمال طلّتك الأنيقة...
التنانير المكسّرة Pleated Skirts
أتت الكسرات هذا الموسم على شكل تنانير بديعة مختلفة الأطوال والأحجام. وتمّ تنسيقها مع بلوزات أو تي-شيرتات أو جاكيتات رسمية. يمكنك أن تنسّقي التنّورة المكسّرة مع بلوزات محاكة من الصوف لطلّة كاجوال، واحرصي على اختيار الطول المناسب لطول جسمك، فكلّما كنت طويلة، تمكّنت من إنجاح طلّة التنّورة الأطول، والعكس صحيح.
الأكتاف الضخمة Power Shoulders
عادت صيحة الأكتاف الضخمة إلى عالم الموضة. وهذا الموسم أتت لتعطي الإطلالات نوعاً من الحدّة تجعلها عصرية وقوية، ولتضفي لمسة ذكورية على الإطلالة الأنثوية. إذا كنت تتمتّعين بكتفين عريضتين، تجنّبي هذه الصيحة لأنها ستجعلك تبدين أكثر عرضاً.
البدلات الواسعة Slouchy Suits
تجمع البدلات الواسعة بين عنصري الأناقة والراحة. كما أنّ بعض المصمّمين أظهروا أنّ البدلات الواسعة يمكن أن تصبح زيّاً مثالياً للسهرة أيضاً. اختاري البدلة المؤلفة من سراويل قصيرة تصل إلى حدود الكاحل إذا كنت قصيرة القامة، والعكس صحيح.
الصوف المحاك Knitwear
رأينا في عروض خريف وشتاء 2021-2020 الكثير من الكنزات والفساتين، وحتى البدلات، المصنوعة من الصوف، والتي جاءت لتضفي لمسة دفء على إطلالاتك. يمكنك اعتماد إطلالة كاملة من الملابس المحاكة من دون أن تتخلّي عن أناقتك.
المعاطف ذات الياقات الضخمة Trench Coats
المعاطف هي جزء أساسي من ملابس الخريف والشتاء، لأنّها أنيقة وكلاسيكية، وتمنح المستوى المثالي للحماية من البرد. هذا الموسم تميّزت المعاطف بياقات كبيرة ضخمة مثنيّة عند الكتفين والظهر، ومتدلّية قليلاً في الأمام.
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