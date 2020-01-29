تنورة الجينز تعود إلى عالم الموضة هذا الموسم

هل تتذكّرين تنورة الجينز التي كنتِ ترتدينها في السنوات الماضية؟ هذه التنورة التي ما زالت قابعة في خزانتك حيث لم تستطيعي التخلي عنها لأنّها تشكّل جزءاً من حياتك إذ رافقت العديد من إطلالاتك وكانت تعتبر القطعة الأبرز للدلالة على نضوج ستايلك! يسعدنا أن نقول لكِ إنّ هذه التنورة بالتحديد هي من أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، نعم إنّ تنورة الجينز عادت وبقوّة إلى عالم الأزياء وها هو الوقت المناسب لارتدائها مجدداً!

لذلك، إعرفي جيّداً كيف تنسّقينها فتأتي إطلالتك متماشية مع صيحات الموضة وليس قديمة الطراز!

1- ارتديها مع قميص الـ Tartan: لإطلالة مميّزة، ارتدي تنورة الجينز مع القميص المقطّع بموضة الـ Plaid أو الـ Tartan وارتديه إما وحده أو أتركيه مفتوحاً وارتدي تحته الـ T Shirt المطبّعة بالشعارات أو الكتابات واختاري أحذية المحارب Combat Shoes أو أحذية الـ Slip On أو حتى أحذية الكاحل بأسلوب الدراجة النارية.

2- ارتديها مع الكنزة الرياضيّة: لإطلالة رياضيّة، ارتدي مع تنورة الجينز الكنزة الرياضية الواسعة والفضفاضة Oversized وارتدي الأحذية الرياضيّة كأحذية الكونفورس أو العالية High Top Sneakers أو ارتدي أحذية الـ Slip On.

*3- ارتديها مع السترة الجلديّة: *لإطلالة الروك أو الـ Edgy، ارتديها مع T Shirt وسترة جلديّة بأسلوب الدراجة النارية واختاري أحذية الكاحل ولا تنسي الأكسسوارات المزيّنة بالمسامير أي بموضة الـ Studs.

4- ارتديها مع القميص الكلاسيكي: من القطع الرائجة هذا الموسم، القميص الأبيض الكلاسيكي، فاختاريه بقبّة عنق بيتر بان مثلاً وارتديه مع تنورة الجينز لإطلالة أنثويّة ونسّقي معه بلايزر أو كارديغان ناعمة واختاري الأحذية الكلاسيكية المروّسة.

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5- ارتديها مع السترة الماكسي: لإطلالة مميّزة، ارتدي مع هذه التنورة السترة التويديّة التي تأتي طويلة أقلّه بطول يصل حدّ الأرداف واختاري الأحذية بالكعب العالي أو الأحذية المسطّحة إذا كانت قامتك طويلة.



6- ارتديها مع قميص الجينز: إنّ موضة الـ Denim Over Denim ما زالت مستمرّة ولكن بدلا من تنسيق قميص الجينز مع الجينز، ارتديه مع تنورة الجينز واختاري الأحذية الرياضية أو الـ Slip On لإطلالة حيويّة أو مع الأحذية بالكعب العالي المروّسة والكلاتش الكبير Oversized Clutch لإطلالة أنيقة.

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