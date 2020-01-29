أجمل تصاميم سروال الكارغو لإطلالة عصريّة

برزت اخر موضة سراويل 2020 بما يحاكي مختلف الأذواق ومن بينها الكارغو الذي يتميّز بقصّته الواسعة وخصره الضيّق، وهو من أجمل موديلات السراويل ا لرائجة والتي تتيح لكِ الحصول على إطلالة مواكبة للموضة، كما يؤمّن لكِ إطلالة مريحة. لقد برز هذا العام بتصاميم رائعة ستلفت الأنظار إليكِ، فستجدينه مزيّنًا بجيوب أو بنقشات، ومصنوعًا من مختلف الخامات مثل القطن والجلد والجينز وغيرها، لذا ستتمكّني من تنسيقه مع مختلف الملابس والأكسسوارات. والجدير ذكره، أنّ الكثير من النجمات تخترن سروال الـ Cargo لإطلالاتهنّ اليوميّة، كما نرصده بكثرة في إطلالات الشارع في مختلف المواسم. ولأنّه من القطع الرائجة جدّا هذا العام، عليكِ حتمًا امتلاكه إذا كنتِ ممّن يفضلن الأسلوب العصريّ، لذا تسوّقيه مع ياسمينة في ما يلي بأجمل تصاميمه ونسّقيه مع مختلف القطع.

سروال الكارغو المميّز بالجيوب

تميّزي هذا العام بإطلالتكِ من خلال اعتماد سروال الكارغو المميّز بالجيوب التي زيّنته بمختلف أشكالها، وخصوصًا الكبيرة والنافرة، إذ ستجدينها على منطقة الفخذين والركبتين، ما يتيح لكِ الاستغناء عن الحقيبة إذ أنّها تتسّع لمعظم أغراضكِ الهامةّ مثل البطاقة الإتمانيّة وأحمر الشفاه. برز هذا التصميم بخيارات مختلفة مثل ذاك الواسع بأكمله أو الضيّق في نهايته، ويمكنكِ تنسيق كلاهما مع مختلف القطع. فسروال الكارغو المميّز بالجيوب هو من أبرز الخيارات التي يمكنكِ تنسيقها مع كنزة الهودي وحذاء سنيكرز لأسلوب رياضيّ، أو مع بلايزر وحذاء بكعب عالي لإطلالة عصريّة وكاجوال.



سروال الكارغو المميّز بالجيوب من تصميم Prada

الحذاء من تصميم Gianvito Rossi

القميص من تصميم Dolce & Gabbana

سروال الكارغو الدنيم

الدنيم هو من الخيارات التي باتت لا تفارق عالم الموضة، إذ يعتمدها المصممون في خياطة مختلف التصاميم، مثل السراويل والجاكيتات والفساتين وغيرها. في هذا الإطار، لفتنا سروال الكارغو الدنيم خصوصًا أنّه يمكن تنسيقه بالطرق نفسها التي ننسّق بها سروال الدنيم العاديّ، أي يمكنكِ ارتداؤه إمّا مع قطع كلاسيكيّة أو عصريّة أو رياضيّة. لذا تسوّقي هذا السروال ونسّقيه مع حذاء Pump وقميص، أو مع بوتس مسطّح وبلايزر، أو مع حذاء سنيكرز وكنزة...

سروال الكارغو الدنيم من تصميم RTA

حذاء السنيكرز من تصميم T od’s

الكنزة من تصميم Brunello Cucinelli

سروال الكارغو المزيّن بنقشات

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النقشات هي الخيار الأوّل لكلّ من تبحث عن إطلالة جريئة ومميّزة، لذا نراها من أبرز الصيحات التي باتت من الصعب التخلّي عنها في كلّ موسم، وقد برزت بأشكال مختلفة هذا العام لتزيّن مختلف الملابس، ومن بينها سروال الكارغو. اعتمدي سروال الكارغو المزيّن بالنقشات البسيطة لإطلالة ناعمة، والنقشات الملوّنة الحيويّة لإطلالة أكثر جرأة، ونسّقيه مع جاكيت من القماش المبطّن التي تعدّ من قطع ملابس رائعة في العام 2020،مثل Bomber Jacket أو Bike Jacket بألوان تليق بالنقشات، و حذاء الكاحل ذات الكعب العالي.

سروال الكارغو المزيّن بنقشات من Off-White

البوتس تجدينه لدى Miu Miu

الجاكيت من تصميم Bu rberry

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