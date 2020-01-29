غير التفكير.. 10 أشياء تتغير في حياتك عندما تصبحين أمّاً (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

يتغير تفكير الأمهات والآباء الجدد بعد إنجاب الأطفال، ولكن هذا ليس الشيء الوحيد الذي يتغير، كما أنه لا يتوقف التغيير فقط عن تقبل تغيير الحفاضات وتدريب النفس على عدم الاشمئزاز منها.

ولكنكِ ستلاحظين تغيير في سلوكياتك ونمط حياتك بالكامل، تتعلمين كيفية الاستحمام في 30 ثانية لأن أطفالك بالخارج يصرخون، كما أن التسوّق لم يعد يقتصر على الميكب والملابس والإكسسوارات، وإنما التسوق يتحول إلى رحلة طويلة داخل السوبر ماركت لشراء الألعاب والحلوى، وتضطري لتقبل تعلق طفلك بأي شيء غير مناسب له ولصحته ولميزانيتك وتتعاملي بكل هدوء.

يتحول أيضاً برامجك المفضلة وأفلامك إلى برامج وأفلام وأغاني الأطفال لأن ذلك سيساعد طفلك على المكوث هادئاً، وذلك أفضل لكِ من الاستمتاع بفلمك المفضل.

ودورك كأم من أعظم وأهم أدوار حياتك ولكن نستعرض لكِ بعض الرسوم المضحكة التي تذكرك بيومك وفقاً لما ذكر موقع "Bright Side".