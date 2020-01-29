كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 04:42 مساءً - لفتت عارضة الأزياء والفاشينيستا كيناز حكيم، أنظار الكثير من متابعيها ومحبي الموضة من خلال اطلالاتها المتجددة الأنيقة .. لذا استوحينا لكنَّ اليوم عشر اطلالات حديثة، يمكنهنّ أن يستوحين منها بعض الأفكار لمناسباتهن.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

تابعي المزيد: فساتين سهرة محتشمة من وحي رؤى الصبان

إطلالات متنوعة من الفاشينيستا كيناز حكيم



لمظهر شتوي مميز أطلت كيناز بفستان أخضر مزين بالفرو من الأعلى، ومصمم بأكمام منفوخة وحزام أبيض للخصر لخيار أنثوي، وتأنقت ببنطال ومعطف باللون البني مع بلوزة بيضاء وحذاء بوت طويل، للوك يدمج بين الأنوثة وروح الشباب، وتميزت ببنطال جينز أكملته بقبعة وبلوزة وحقيبة للخصر باللون الأسود لاطلالة محايدة.

Advertisements

تابعي المزيد: أفضل 10 إطلالات حديثة لـ أنجلينا جولي

إطلالات متنوعة من الفاشينيستا كيناز حكيم



وارتدت بلوزة وقبعة باللون الأبيض مع معطف وتنورة باللونين الأبيض والأسود بطريقة أنيقة، وكسرت لون الاطلالة بحذاء بوت أصفر، في حين اختارت بنطالًا أسود وبلوزة بيضاء مع معطف أسود مزين بالذهبي لمظهر بسيط وعملي، وظهرت ببنطال ومعطف من الجلد الأسود أكملتهما بقبعة وحذاء بوت لاطلالة يكسوها اللون الأسود.

تابعي المزيد: كارمن بصيبص جمال شرقي وأناقة عالمية

إطلالات متنوعة من الفاشينيستا كيناز حكيم



كما نسقت قميصًا ملونًا بخطوط باللونين الكحلي والبني مع بنطال بني وحذاء بكعب لزيّ أنيق وعملي، وتجملت بجمبسوت زهري مزين من الأعلى بالأبيض وكتابات لستايل بسيط، وتزينت بمعطف قصير من الفرو الأسود، أكملته بحزام للخصر وحذاء بكعب عالٍ لاطلالة تجمع بين الأنوثة والفخامة، وجاءت بفستان كاروهات بكمّ واحد مزين بكشكشة من الأسفل، وبقصة مميزة لخيار شبابي، وتألقت بفستان أحمر بسيط للمناسبات الصغيرة مصمم بقصة ناعمة في الأسفل.

تابعي المزيد: أزياء سواريه للشابات من لارا اسكندر لمناسبات الموسم